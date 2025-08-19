Fedra sempre reale rivista da Guerini

Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
CronacaFedra sempre reale rivista da Guerini
19 ago 2025
NICOLA PETRICCA
La Realtà Teatrale Skenexodia ripropone uno dei suoi titoli più rappresentativi, “Fedra“, in una nuova edizione firmata da Luca Guerini, che sposta l’azione della tragedia di Seneca nel clima politico e sociale del Sessantotto. Due le repliche dello spettacolo in programma in provincia: la prima sarà giovedì, alle 21, in piazza Odasi a Urbino, la seconda sarà sabato nello stabilimento balneare Animalido di Fano, alla stessa ora. Accanto agli interpreti storici Roberta Sarti e Giorgio Sebastianelli, in scena ci saranno anche Vincenzo Felice – già protagonista di numerose produzioni teatrali – e la giovane Alessia Chiurchiu, che debutta con la compagnia marchigiana. La vicenda racconta la passione di Fedra per il figliastro Ippolito: respinta, la donna lo accusa ingiustamente, e Teseo, credendo alle sue parole, invoca Nettuno contro il figlio. La morte del giovane porterà Fedra a confessare la verità. La replica fanese sarà arricchita anche dalla partecipazione di Speedbook, condotto da Francesco Luzi. Testo di Mirella Magi, Eleonora Pipino e degli Scrittori della Soffitta, fotografie di scena realizzate da Morena Torretti.

Biglietti prenotabili via WhatsApp al 3384116671 o acquistati su www.liveticket.it/skenexodia.

