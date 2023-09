Fedrigucci e Scaramucci, patto per la città

Eppure qualcosa si sta muovendo anche se apparentemente non sembra. Anche a Urbino si andrà al voto per le amministrative il prossimo maggio e ancora nulla sarebbe alla luce del sole: tra chiacchiere, supposizioni e totonomi una foto pubblicata su Facebook ha suscitato un po’ di movimento. Federico Scaramucci e Gianfranco Fedrigucci, fino a 10 anni fa compagni di partito nel Pd, hanno postato un’immagine sotto il monumento a Raffaello scrivendo "…Chissà che in futuro non si possa collaborare per dipingere insieme la città?".

Fedrigucci, quella foto in un luogo simbolo la dobbiamo intendere come una dichiarazione di intenti?

"È uno scatto fatto dopo una chiacchierata tra amici e tra due persone che hanno militato nello stesso partito. Abbiamo sicuramente una certa esperienza, dinamicità di idee e progetti per lo sviluppo della città futura. Abbiamo fatto quel post per vedere cosa poteva suscitare e qualcosa si è mosso".

Lei è stato fino al 2014 segretario del Pd di Urbino, poi alle ultime amministrative è passato al movimento ‘Urbino città ideale’ di Lino Mechelli e ora sarebbe un uomo libero. Quindi si candida?

"Sono a disposizione dei progetti che nasceranno. Bisogna vedere come andranno le cose e cosa verrà fuori, a livello generale. Sicuramente, al di là dell’appuntamento alle urne, siamo due persone mosse dall’impegno in prima persona sul futuro della città. Oggi Urbino soffre, si sta stringendo tra le mura, non si può vivere del quotidiano. Serve vivacità, raggiornare sul calo demografico e sulle unioni dei comuni. La viabilità, l’università, turismo ed eventi e tanto altro. Gambini ha fatto, è dinamico e risponde però per il futuro bisogna fare ancora di più".

Lei ha detto: "Sia io che Federico abbiamo fatto tante cose a livello politico ma non abbiamo mai avuto una vera occasione".

"Certo. Non è stata creata una vera classe dirigente negli ultimi 20 anni e di questo il Pd ha delle colpe, nel Pd con Scaramucci abbiamo militato. Tanti ragazzi sono passati da lì e molti fuoriusciti stanno governando ora, o lo hanno fatto fino a 5 anni fa. A livello comunale i consensi sono sulle persone".

Dal Pd dicono di avere il nome del candidato, ne sa qualcosa?

"No, non so niente. Sono sicuro però che c’è ancora tempo e spazio per dialogare. Anche per gruppi di persone che vogliono portare un contributo costruttivo al di là degli schieramenti".

Francesco Pierucci