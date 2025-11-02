Felder abile e arruolato. E oggi i biancorossi sognano la vetta solitaria

PESAROIeri mattina l’ultimo allenamento per la Vuelle prima di partire alla volta di Cremona in vista della sfida di oggi. Il test più importante dell’allenamento era quello riguardante le condizoni del play Kay Felder che ha subito un infortunio durante la gara di mercoledì contro Mestre tanto che aveva dovuto lasciare il campo ed entrare negli spogliatoi. Ma l’americano ha tenuto bene il campo per cui oggi sarà regolarmente disponibile in questa partita contro Cremona. Una sfida importante per vari motivi, primo fra tutti la classifica: in caso di vittoria i biancorossi si ritrovebbero primi in beata solitudine dopo che ieri, a sorpresa, Verona ha perso in casa dell’Urania Milano (79-73 per i lombardi).

Intanto, chi abbassa i toni – "perché molti tifosi, viste queste prime gare, stanno sognando già un ritorno nella massima serie" – sono gli uomini dello staff della Vuelle. Piedi di piombo "anche se il clima dentro la squadra è ottimo e l’intensità degli allenamenti è altissima", dice chi fa parte dello staff tecnico. Il perché della cautela? E’ presto detto ed è un tema che va avanti da prima dell’inizio del campionato: "Se Miniotas prende un’influenza siamo praticamente del tutto sguarniti sotto i tabelloni e se questo accade rischiamo di prendere trenta punti a partita – si dice con molto realismo – anche perché Fainke è ancora molto acerbo".

Il tema rimasto sotto traccia è quello di un paio di mesi fa e cioè il problema del settore lunghi: qualcuno mette l’accento sulle due filosofie contrastanti ovvero quella dei dirigenti, che hanno puntato su un play americano, e quella dell’allenatore Spiro Leka che preferiva avere un altro lungo sotto i tabelloni "e questo deficit lo si è colto per esempio in maniera molto forte nella gara che abbiamo disputato contro Rimini, squadra che ha un reparto lunghi di tutto rispetto".

Comunque in questo momento i fatti danno ragione al tecnico così anche i risultati, benché la formazione biancorossa abbia usufruito dell’apporto di Felder in una partita e mezza sulle 8 disputate fino ad ora. Il tutto sperando che la nona sia come quella di Beethowen per il play americano, visto che oggi pomeriggio – palle a due alle 18 – sarà in campo con i compagni.

Il clima, al di là di arsenico e vecchi merletti, è molto positivo all’interno del gruppo biancorosso anche perché la serie di risultati positivi ha alzato di molto lo stato psicologico dell’intera formazione biancorossa che anche mercoledì, nello scontro con Mestre, ha mostrato una compattezza di non poco conto con un’equa distribuzione di gloria tra chi gode solitamente delle luci della ribalta come il trio dell’Ave Maria – Maretto, Tambone e Bucarelli – "che si sono più spesi in fase difensiva che in fase di attacco", spiegano i tecnici biancorossi.

Difficile parlare di punti deboli e punti di forza tra la Vuelle ed i padroni di casa all’interno di un campionato che deve ancora assestare i valori delle varie formazioni in corsa. Comunque sono davanti due squadre, oggi pomeriggio, che in linea di massima si equivalgono in quasi tutti i settori. Cremona ha come arma l’intensità e l’aggressività in tutte le parti del campo come ha sottolineato Leka presentando questo match. Si annuncia un incontro equilibrato. E visto il buon momento della formazione di Leka, che porta a casa i due punti anche senza affascinare, come nel match contro Mestre, la vittoria a Cremona non è da mettere all’interno del libro dei sogni.

m.g.