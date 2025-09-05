Felder fra test medici e allenamenti: domenica si decide

Niente amichevoli per Kay Felder: non lo vedremo in campo insieme al resto della truppa di Leka, nè oggi nello scrimmage a porte chiuse che si giocherà a Mestre contro la Reyer Venezia, nè domenica a Fermignano contro la Sebastiani Rieti. Anzi, proprio domenica il play dovrebbe essere di nuovo sull’aereo diretto verso gli States: a quel punto sapremo se sarà andato solo a prendersi il visto per poter rientrare in Italia come secondo straniero della Vuelle o se invece l’invito fattogli dalla società sarà finito con un nulla di fatto. Nelle ultime 48 ore, Felder è stato ’requisito’ dallo staff medico del club per effettuare test e visite approfondite per fugare tutti i dubbi sul suo stato di forma. In particolare, si vuol capire se è stato smaltito l’infortunio alla spalla che ad aprile lo aveva messo fuorigioco dopo appena 7 gare nel campionato portoricano, anche se altre fonti raccontano che il suo contratto a gettone era in scadenza e avrebbe comunque dovuto lasciare il posto al giocatore che rientrava. In precedenza, ad ottobre 2024, era stato tagliato in Cina - non è chiaro se per ragioni fisiche, tecniche o caratteriali - e poi era rimasto inattivo sino a marzo 2025.

Sono queste le vicende da approfondire per non avere brutte sorprese dopo: perché, se sta bene, il pubblico di Pesaro può cominciare a scaldare le mani per gli applausi. Curiosità, Kay era già venuto in Italia ad agosto: un viaggio a Roma, con tanto di foto in bianco e nero postate sul suo profilo Instagram e la netta sensazione che il nostro paese gli sia piaciuto molto. Potrebbero esserci in mezzo questioni legate alla moda, perché Felder ha anche una sua linea di abbigliamento. Di Pesaro, invece, la prima foto che ha postato è il cascone di Valentino ripreso dall’alto, probabilmente dal terrazzo della stanza d’albergo in cui è alloggiato, il rinnovato Hotel Vienna. Chissà se è solo un caso, perché dalla finestra quello si vedeva, oppure il play di Detroit è un appassionato di motociclismo: in tal caso, sarà felice di sapere che si trova nella terra dei piloti e dei motori.

e.f.