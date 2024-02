Felici presenta esposto alle procure contro Mms

Michele Felici interviene su Marche Multiservizi svelando di aver presentato esposti alle Procure di Urbino e Pesaro. Scrive: "Nel 2001 per scindere la proprietà dalla gestione dei servizi, nasce, per il comune di Pesaro,

Aspes Multiservizi alla quale viene affidata la gestione dei servizi pubblici. Nel 2002 Aspes Multiservizi, attraverso gara pubblica, cede una parte del capitale sociale al partner industriale Seabo S.p.A. di Bologna che, nel 2003 diventerà Hera s.p.a. trasformando Aspes Multiservizi in Marche Multiservizi. Nel 2002 la Multiservizi acquisisce la società Megas, l’acquisizione non avviene per le reti che debbono rimanere obbligatoriamente ad una società completamente pubblica; nasce così Megas Net. Questo atto certifica che la Multiservizi non poteva (e non può) essere proprietaria di strutture relative all’acquedotto. Il Consiglio Provinciale, con delibera 28/2017, approva l’ipotesi di fusione della società Megas Net in Marche Multiservizi e la ’Relazione’ sulla fattibilità di questa operazione. Con l’accettazione e l’approvazione di tutti, si arriva all’atto notarile del 28 maggio 2018 con la proprietà dell’acquedotto del Monte Nerone che passa da MegasNet alla Multiservizi. Subito dopo la Multiservizi cede le quote a Hera che rimborsa i vari proprietari di MegasNet (i Comuni) per un totale di 15 milioni di euro. Subito dopo Mms allunga l’acquedotto fino a Vallefoglia che aveva dato il via alla fusione Megas net con Mms. Alla magistratura si chiede di verificare se nel comportamento di questi due Enti e dei Comuni è riscontrabile una qualche “consapevole scorrettezza” perseguibile per legge".