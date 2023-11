Femminicidio a Fano. Strangola la moglie malata. Poi tenta di togliersi la vita ingerendo barbiturici: arrestato

Ha strangolato la moglie malata in camera, probabilmente alle 16 di ieri. Poi ha cercato di togliersi la vita ingerendo medicinali, fino ad intontirsi ma non svenuto. Li ha trovati il figlio alle 20.30, al rientro a casa, dando subito l’allarme. Dramma della disperazione ieri a Fano in via Montefeltro, zona di villette a due piani di Fano, una traversa di via Fanella. Qui un ristoratore in pensione, Angelo Sfuggiti, di 70anni, ex titolare di una pizzeria a Rosciano fino a qualche anno fa, ha ucciso per motivi ancora da appurare la moglie malata, Rita Talamelli, 66 anni, con presumibili problemi psichici. Probabilmente si è trattato di un gesto al culmine di una lite. Chiamato il 118, l’uomo è stato portato al Santa Croce in osservazione mentre il medico ha solo constatato la morte della donna risalente a qualche ora prima del ritrovamento. Presumibilmente il marito l’ha vegliata per lungo tempo senza chiamare nessuno, magari sotto choc o intontito dai medicinali che aveva ingerito. All’arrivo della polizia, chiamata poi dai sanitari, la casa appariva in ordine segno che l’aggressione mortale è avvenuta in maniera repentina. L’omicida è in stato di arresto per omicidio volontario. Il corpo della donna è stato rinvenuto in camera da letto.

I L’uomo dovrebbe averla uccisa strngolandola a mani nude, senza usare corde o altro ma anche su questo va fatta una attenta ricostruzione. Il 70enne è ora in osservazione.

Gli agenti del commissariato, agli ordini del dirigente, Stefabo Seretti, svolgono tutti gli accertamenti del caso per capire se ci siano motivazioni diverse da quelle che il trascorso della famiglia, minata dalla malattia della donna, sembra suggerire, nella sua straziante drammaticità.

Ma almeno fino a ieri sera non sembravano emergere altri moventi. Sul posto ci sono solo le forze dell’ordine, non arriva il magistrato di turno della procura di Pesaro, avvertito telefoniscamente: forse è il segno che la dinamica dei fatti è chiara, nella sua tragicità.

L’uomo era conosciuto a Fano e dintorni perché per anni aveva gestito una nota pizzeria a Rosciano, che si chiamava come lui, "da Angelo". Una meta popolare e frequentatissima, non solo per la gente del posto. Anni diversi, quelli, e forse migliori, in cui ancora la malattia della moglie non era arrivata a pesare giorno dopo giorno sull’animo del marito, come accadrà quando la coppia diventa più anziana, sempre di più.

Quel peso che alla fine genera la violenza, per la moglie e per se stesso. I poliziotti ieri sera hanno sentito il figlio, per avere un’idea della situazione famigliare in cui si trovava la coppia, anche dal punto di vista dell’assistenza.

ro.da.