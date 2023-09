Femminicidio e violenza sulle donne. A Cagli il primo ciak del film "Doppia vita"

CAGLI

Sono iniziate ieri a Cagli le riprese di un nuovo progetto cinematografico dal titolo "Doppia vita", che affronta il tema della violenza sulle donne e dei femminicidi, gettando una nuova luce su un problema ancora di scottante attualità. Le riprese del cortometraggio nel centro di Cagli vedono protagonisti una squadra talentuosa di professionisti guidati da Giorgio Molteni, regista che si è distinto per la direzione di numerose produzioni cinematografiche e televisive di successo. Gli attori del cortometraggio sono Luce Cardinale, Mirko Frezza, Francesca Guidi, Nicholas Gallo e Monica Rogledi. La produzione è firmata "Auromovie", società di produzione cinematografica nata grazie all’iniziativa di Alessandra Scardellato e del figlio, Mattia Pantaleoni, profondo conoscitore di cinema ed esperto di riprese effettuate con i droni.

"E’ un nuovo modo di affrontare un tema delicato come la violenza domestica e di genere, spesso trascurato – dice Scardellato -: la concezione registica dell’opera consiste nell’utilizzare gli occhi del carnefice per esplorarne la psicologia, andando oltre il mero atto violento. L’obiettivo è portare alla luce la normalità apparente con cui una persona del genere agisce. Questo è anche il tormento che affligge la maggior parte delle vittime: più della rabbia e della vergogna, cercano di capire cosa può spingere un essere umano a commettere tali atrocità". La coproduzione è affidata a "Settembre Produzioni", fondata da Carla Finelli, che da anni opera nell’ambito dell’audiovisivo a tutto tondo: "Credo he il cinema sia un tangibile strumento di comunicazione, un mezzo di diffusione di tematiche sociali e di informazione importante ed efficace e che debba dare il proprio contributo". Il corto ha avuto la partnership di "Vite Senza Paura Onlus" l’associazione di Maria Grazia Cucinotta.