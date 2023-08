Femminismo Le donne e l’arte

Domani, alla biblioteca San Giovanni alle 18, la critica d’arte Paola Ugolini (foto) presenta con la storica dell’arte Anna Maria Ambrosini Massari il libro “Artiste e femminismo in Italia. Per la rilettura non egemone della Storia dell’arte“. Il volume è la costruzione di un percorso visivo in cui l’arte declinata al femminile diventa progetto non solo artistico ma soprattutto politico, sociale e di genere. L’autrice ha selezionato un gruppo significativo di ventitré artiste, tra cui anche la pesarese Ivana Spinelli, che hanno operato in Italia dalla prima metà del Novecento a oggi e dalle quali emergono una serie di articolazioni estetico-politiche che hanno fatto dell’arte un campo per esprimere aspirazioni sociali, urbane, ecologiche e femministe tanto radicali quanto oggi rimosse. Quello scritto da Paola Ugolini è il racconto di una Storia dell’Arte diversa da come la si può trovare nei manuali scolastici. Propone una lettura dell’evoluzione artistica da un punto di vista non egemone, quello femminile appunto, che possa continuare a trasmettere e attualizzare le voci di chi per secoli non ha avuto ascolto.

Paola Ugolini, che è laureata in storia dell’arte moderna alla Sapienza di Roma, nella sua carriera ha curato alcune mostre al museo d’arte moderna di Roma, proprio sul tema delle donne nell’arte che hanno riscosso un notevole successo di pubblico e di critica. E’ stata anche co-curatrice di una mostra al Moma di New York. Il libro che presenta oggi è la sua ultima fatica ed è la sintesi di studi e riflessioni su questo tema che la appassiona da tanti anni e che l’ha portata a rovesciare il cannocchiale nell’osservare l’universo artistico femminile. La Ugolini vive e lavora tra Roma e Londra. E’ critica d’arte e curatrice e scrive regolarmente per il giornale “Exibart“. Dagli anni Novanta cura mostre e progetti artistici concentrandosi sul lavoro delle artiste, la video-arte, l’uso del corpo nella performance art e i rapporti fra arte e femminismo. E’ senior curator del Museo 900 di Firenze, art advisor di importanti collezioni private italiane e tiene lezioni come visiting professor di “Curatorial practices” e “Gender studies” all’università di Roma Tre, all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano e a quella di Roma e dal maggio 2021 al "Master in management della comunicazione e politiche culturali" dello Iuav di Venezia.

r. c.