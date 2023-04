"Femminismo, parliamone" incontro al circolo Pd con i giovani democratici

Si parla di “Femminismo“: l’appuntamento è per domani alle ore 16 nel Circolo Pd Montegranaro di via Salvatori 17, a Pesaro. "Siamo troppo spesso abituati a parlare e sentir parlare di femminismo in modo inesatto e fuorviante – osservano i Giovani Democratici, organizzatori dell’incontro con Il Pd Pesaro –. E’ quindi indispensabile parlarne, confrontandoci e coinvolgendo chi, tramite l’attivismo e nelle istituzioni, si occupa quotidianamente di attuare una nuova visione del mondo". All’incontro saranno presenti Antonella Pompilio dell’Udi, Laura Martufi di Percorso Donna, Camilla Murgia assessora Comune di Pesaro e Rosanna Catalani della Casa delle Donne.