Fenicotteri contro le rocce: 7 muoiono e 2 si salvano

Uno stormo di fenicotteri in volo, che come è consuetudine di questi tempi attraversano i nostri monti, a causa delle forti raffiche di vento ha “sbattuto“ violentemente contro le rocce di una parete del Monte Catria. Allertato il Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) di Ca’ Girone a Urbino, sul posto si sono recati i volontari dell’associazione costatando purtroppo la morte di 7 fenicotteri, mentre i 2 fenicotteri ancora vivi sono stati presi in cura e per loro seguirà un percorso di riabilitazione.

Il tutto è stato segnalato dal Cras all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

am. pi.