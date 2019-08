Pesaro, 23 agosto 2019 - Il giovane fenicottero che mercoledì mattina aveva dato spettacolo nelle spiagge di Pesaro, davanti a Villa Marina, ha proseguito la sua piccola migrazione verso il sud Adriatico nel tentativo di riallinearsi al gruppo partito dalle saline di Cervia. Il suo volo però si è fermato presto. Nel tardo pomeriggio infatti, è stato nuovamente avvistato alle foci del Cesano di Senigallia, dove si è fermato per recuperare le energie. Qui sono intervenuti i Carabinieri forestali, che hanno chiamato i volontari del Wwf che operano per il Cras Marche e l’animale è stato portato nel centro di Ripa bianca di Jesi.

«Il fenicottero deve raggiungere al più presto il suo gruppo che è già arrivato in Puglia, alle saline di Margherita di Savoia – afferma Angelo Giuliani, responsabile del Cras regionale –. A volte i giovani arrivano in ritardo, perché essendo alle prime armi, sono più deboli nel volo. Gli adulti partiti da Cervia ci impiegano solo un giorno per arrivare in Puglia, ma i nuovi nati si stancano più facilmente. Essendo il piccolo alla prima esperienza, potrebbe rifermarsi dopo altri 30 km, e speriamo lo faccia in prossimità di un fiume. In ogni caso l’animale va liberato al più presto, perché essendo giovane, tenerlo in cattività potrebbe far allentare la sua fascia muscolare. Non lo faremo dunque portare a nord, i volontari dell’Oasi di Ripa bianca hanno tutti gli strumenti necessari per rifocillarlo, gli abbiamo dato un pastone di crostacei per rimetterlo in forze e ho dato l’ordine tassativo di liberarlo al massimo entro oggi, perché dopo sarebbe un animale perso, non volerebbe più».

«Non deve passare il messaggio – sottolinea l’esperto del Cras – che ogni volta che un animale selvatico si avvicina in città alle persone, debba essere catturato. Noi interveniamo solo se si trova in situazione di precarietà o se c’è qualche pericolo. Se sta bene va lasciato in pace, si riposa e poi riprenderà il suo viaggio». Così accadrà anche al piccolo fenicottero, che in giornata tenterà di raggiungere la sua famiglia.