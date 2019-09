Pesaro, 1 settembre 2019 - E’ stato finalmente liberato il giovane fenicottero che la settimana scorsa aveva incantato i bagnanti nelle spiagge davanti a Villa Marina. Gli operatori del Cras lo hanno riportato alle saline di Cervia, da dove aveva spiccato il suo primo grande volo in direzione Sud (VIDEO).

Emozionante il momento in cui ha riconquistato la libertà: dopo qualche secondo di spaesamento, ha finalmente preso fiducia e ha dispiegato nuovamente le ali, pronto a librarsi in volo e dimenticare una settimana di cattività (FOTO). Sono bastati pochi minuti perché ritrovasse i suoi simili. Si è subito unito ad un grande gruppo ancora presente nelle saline romagnole e probabilmente sarà con loro che partirà verso Margherita di Savoia, in Puglia, dove già lo attendono i suoi genitori, partiti la settimana scorsa.

Nonostante la volontà del responsabile del Cras di liberarlo al più presto, il fenicottero è stato tenuto nella struttura pesarese di Ca’ Girone per diversi giorni, per verifiche sanitarie. Dopo la passerella pesarese infatti, è stato catturato su richiesta dei Carabinieri forestali alle foci del Cesano di Senigallia, dove si era fermato per recuperare le energie, e poi portato nel centro di Ripa bianca di Jesi. Da qui è stato trasferito a Ca’ Girone. «Lo abbiamo nutrito e fatto riposare – afferma Angelo Giuliani, responsabile del Cras regionale – ha potuto mettere su riserve adipose indispensabili per gli uccelli che devono affrontare lunghi viaggi. Ora speriamo che il suo volo non venga più interrotto da altri turbamenti».

I fenicotteri sono animali «confidenti» con l’uomo, non sembrano temerne la presenza, anche se ovviamente non si lasciano avvicinare. E non bisogna farlo. Occorre rispettare i loro spazi e lasciarli tranquilli. «Questo ha solo 4 mesi, lo si vede dal piumaggio grigio, che da adulto diventa rosa, perché i fenicotteri si nutrono di artemia salina, un gamberetto ricco di carotenoidi. E’ normale che si sia fermato a Pesaro e poi a Senigallia. I giovani, essendo alle prime armi, sono più deboli nel volo e si stancano facilmente. Non deve però passare il messaggio che ogni volta che un animale selvatico si avvicina in città, debba essere catturato. Noi interveniamo solo se si trova in situazione di precarietà o se c’è qualche pericolo. Se sta bene va lasciato in pace, si riposa e poi riprenderà il viaggio». Speriamo che anche il piccolo fenicottero, possa riprendere felicemente il suo.