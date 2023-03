Fenile, scende in campo il sindaco "Quel bosco non può finire all’asta"

di Anna Marchetti

Per salvare la selva Severini, scende in campo il primo cittadino: "Accogliamo l’appello delle associazioni Argonauta e Lupus in Fabula, preoccupati che il bosco finisca all’asta e possa essere parcellizzato in più lotti (la prima aggiudicazione è fissata per il 27 aprile)". Tre le ipotesi prese in considerazione: l’acquisto dell’area da parte del Comune, anche se è necessario il passaggio in consiglio comunale e i tempi sono piuttosto stretti; l’acquisto da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano oppure l’intervento di un privato particolarmente attento ai temi ambientali, che si sarebbe già reso disponibile.

"Stiamo sondando le diverse sensibilità – commenta Seri – vediamo come si evolve la situazione. Nei giorni scorsi mi sono confrontato con il presidente della Fondazione Carifano a cui sono seguiti gli interessamenti da parte di soggetti privati pronti a offrire il proprio contributo. C’è una sinergia e una strategia condivisa per trovare una soluzione". Non si sbilancia il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano Giorgio Gragnola: "Ancora in Fondazione non ne abbiamo discusso, né conosco la questione nel dettaglio". Certo è che la sensibilità della Fondazione sui temi ambientali è aumentata negli ultimi anni. "E’ in corso di svolgimento – fa notare Gragnola – il ciclo di conferenze su Terra e Clima e negli ultimi due anni abbiamo raddoppiato i fondi per l’ambiente. Siamo sensibili all’argomento ma dobbiamo capire i dettagli dell’operazione".

Per Seri la tutela del bosco Severini rappresenta "un’azione molto importante dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, ecologico, culturale e sociale. ‘Valori’ che migliorano l’intero territorio e la comunità. Quel bosco è un elemento identitario della nostra città". "Al suo interno – spiega Luciano Poggiani di Argonauta – ci sono piante diffuse in montagna, ma localmente rarissime. Una volta salvata l’integrità dell’area la cura del bosco e del sottobosco potrebbe essere affidata al centro ricerche floristiche di Pesaro". E ancora Poggiani: "Il bosco della selva Severini è una delle tre aree floristiche create nel territorio fanese negli anni ‘70: le altre due sono Baia del Re e la selva di Montevecchio. L’importanza della selva Severini è dovuta al fatto che si tratta di un ‘bosco storico’ che in epoca romana copriva tutto il territorio, dal Catria fino alla costa. Inoltre fa parte dell’Area natura 2000, che va da Centinarola all’Arzilla, istituita dall’Unione europea e che gode di una legislazione speciale per la tutela animale e vegetale".