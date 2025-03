Fenomeno ’hikikomori’, l’incubo dell’isolamento

L’adolescenza è un’età complessa durante la quale subiamo cambiamenti nel corpo e nel modo di pensare, è un’età dove ci sentiamo sempre al centro. Le relazioni sono un pilastro di questa età ma si possono vivere solo in due modi: o sei nel gruppo o sei fuori. In alcuni adolescenti può emergere un’ansia sociale: in Giappone è definita con il termine “hikikomori” e si riferisce a ragazzi che faticano a relazionarsi con gli altri, e quindi si isolano in casa. Questa difficoltà affligge principalmente i ragazzi ma potrebbe durare anche tutta la vita. In italia in seguito alla pandemia il numero di hikikomori si è alzato in modo esponenziale. Si pensa che il fenomeno sia principalmente dovuto all’uso di Internet, in realtà le attività online sono per i ragazzi hikikomori l’unico modo di uscire per qualche ora dalla loro solitudine. Moltissimi di loro vivono intere giornate senza fare nulla nelle proprie camere lontano da tutti. Le difficoltà possono nascere dall’ambiente scolastico, dalla situazione famigliare o da episodi di bullismo. La condizione di auto isolamento non è idilliaca per la persona, ma sembra la migliore soluzione possibile. In realtà bisognerebbe creare un dialogo senza giudizio, nel rispetto del ragazzo e della sua condizione. Potrebbe essere utile anche un supporto psicologico.

Nicole Lucci Chiarissi