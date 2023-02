"Ferita con le forbici e con la cintura" Lei accusa, ma mancano le prove

Lo aveva accusato di averla ferita con le forbici, di averla picchiata con la cinta dei pantaloni sulla fronte, di averla presa a pugni e schiaffi, afferrata per il collo, di averle spaccato il telefonino e in un’occasione, mentre le metteva le mani addosso, avrebbe finito per colpire alla testa anche la loro bimba in braccio alla madre.

Un corollario di violenze da brividi quelli successi tra le pareti di una casa a Montelabbate nel 2021 denunciati da una donna nigeriana e che hanno portato sul banco degli imputati il suo compagno, un connazionale di 31 anni. Lesioni e maltrattamenti i reati che gli sono stati contestati ma da cui ieri mattina il giudice Giacomo Gasparini lo ha assolto per mancanza di prove.

Il pubblico ministero Silvia Cecchi aveva chiesto 2 anni di reclusione.

A favore dell’imputato, difeso dall’avvocato Massimiliano Tonucci, hanno pesato le dichiarazioni di alcuni testimoni i quali avrebbero smontato la versione della vittima. Hanno detto che si sarebbe fatta male da sola, che quelle ferite se le sarebbe procurata lei, così come lei stessa avrebbe distrutto il suo telefonino. Non solo. A far vacillare il quadro accusatorio, la nigeriana stessa che nella sua deposizione si sarebbe contraddetta più volte fino a ridimensionare le accuse. Tanto che il giudice non ha ritenuto di avere elementi sufficienti per poter arrivare a una condanna. Di conseguenza, l’imputato è stato assolto.

e. ros.