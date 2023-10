Ferito ad un braccio operaio di una ditta

FANO

Un dipendente di 50 anni di una ditta che vende e riempie bombole di gas

è rimasto infortunato ieri all’interno dello stabilimento che si trova in via Einaudi. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato all’infortunio, ma è certo che l’operaio è rimasto ferito in maniera seria al braccio sinistro. Per non correre rischi, è stata fatta arrivare l’eliambulanza che ha provveduto a trasferire

il 50enne all’ospedale di Torrette di Fano per essere sottoposto ad intervento chirurgico.