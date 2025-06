Fermana, i molti che vanno: Bianchimano all’Ancona

La Fermana cerca dalla settimana che inizia risposte importanti per il futuro partendo anche dalle prospettive che aprono adesso, con l’annata sportiva che si chiuderà effettivamente nel prossimo weekend. Si conosceranno a breve le date utili per l’iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza anche se, salvo sorprese, dovrebbe esserci tempo fino al prossimo 20 luglio. Nel frattempo tra molte incertezze che i tifosi sperano di veder svanire presto, tanti ex gialloblù sono pronti a nuove avventure. Ad esempio l’attaccante Andrea Bianchimano per il quale sembra ormai mancare solo l’annuncio per l’approdo all’Ancona che si sta integralmente rinnovando. Anche i suoi compagni di reparto sono vicini a nuove avventure. Per Elio de Silvestro da giorni si parla di un interessamento da parte della Maceratese, fresca di Promozione in Serie D e intenzionata a ben figurare. Sempre nel reparto avanzato è dei giorni scorsi anche l’avvicinamento di Mattia Sardo, classe 2005, all’Atletico Ascoli squadra chiamata ancora una volta a consolidarsi in categoria.

Guardando invece fuori dal campo si vocifera di un ritorno a Civitanova Marche per il ds Michele Paolucci che potrebbe dunque fare lo stesso ruolo dello scorso anno ma, a domicilio, in caso di cessione da parte del presidente Profili. In caso si concretizzi, nome caldo per la panchina sembra essere proprio quello di Mirko Savini, scelto nell’ultima parte di stagione a Fermo per tentare l’operazione salvezza. Chi lo ha preceduto invece, parliamo di Fabio Brini, è il primo sulla lista della Recanatese che proprio ieri ha presentato il nuovo staff dirigenziale. Tra coloro che ne faranno parte anche una vecchia conoscenza come Andrea Tubaldi nel ruolo di consigliere: a Fermo, Tubaldi in una prima esperienza è stato responsabile del settore giovanile mentre due stagioni fa ha rivestito il ruolo di direttore generale, nell’ultima esperienza canarina in serie C. Prossimo al ritorno nelle Marche anche Stefano Protti, corteggiatissimo dal Ksport Montecchio che ha ambizioni importanti in Eccellenza dopo aver sfiorato la Serie D quest’anno. Con la Fermana ai nastri di partenza della prossima Eccellenza dunque, i gialloblù si ritroverebbero da avversario proprio Stefano, finora solo una volta al Recchioni non come allenatore canarino: in D con la Sammaurese stagione 2016-2017.