Fermana, la beffa atroce è nel recupero. Svanisce la vittoria, arriva la contestazione

FERMANA 1 ROMA CITY 1

FERMANA (4-2-3-1): Perri 6,5; Cocino 7, Tafa 5,5, Tomassini 6, Casucci 6 (44’ st Pinzi sv); Etchegoyen 6,5, Mavrommatis 6,5; De Silvestro 6,5, Valsecchi 6 (35’ st Perez sv), Sardo 5,5 (35’ st Diouane sv); Bianchimano 6,5 All. Brini

ROMA CITY 1 (3-5-2): Salvati 6; Alari 5,5 (43’ st Trasciani sv), Spina 6, Giorgini 6; Fradella 6 (10’ st Costa 6,5), Icardi 6, Gelonese 6, Marchi 6,5 (30’ st Ofoma 6,5), Calisto 6 (35’ st Demastro sv); Hernandez 6,5, Limongelli 7. All. Boccolini

Arbitro: Iorfida di Collegno 6

Reti: 4’ st Cocino, 48’ st Limongelli

Note: spettatori 1.024. Ammoniti Gelonese, Etchegoyen, Casucci, Tafa, Limongelli. Angoli 7-3, Recupero 1’ + 7’

Una beffa atroce per la Fermana, una beffa che arriva imprevista al minuto numero 93, firmata Limongelli che strozza in gola l’urlo della vittoria canarina e fa gelare un Bruno Recchioni attonito che alla fine contesta la squadra, che resta ancora ultima in classifica. Non è bastata infatti la stoccata di Cocino nei primi minuti della ripresa a portare via tre punti che sarebbero stati di platino.

Brini deve fare a meno di Romizi e Karkalis squalificati, piazza Tomassini al centro della difesa, Cocino in fascia confermando il 4-2-3-1 in cui Sardo trova a posto sull’out sinistro offensivo. Roma City invece con il consueto 3-5-2 in cui Limongello ed Hernandez sono i terminali offensivi.

Inizio parte senza grossi sussulti fatta eccezione per un paio di tiri-cross. Intorno alla mezz’ora però il match si infiamma. Hernandez in ripartenza imbecca Marchi davanti a Perri che è puntualissimo in uscita. A quel punto cambia il fronte e la Fermana sciupa l’impossibile: De Silvestro imbecca sulla destra Bianchimano, cross basso al centro dove Sardo da due metri calcia incredibilmente altro.

Ad inizio ripresa però si sblocca la gara: sugli sviluppi di un angolo infatti Etcegoyen centra forte e basso, Cocino anticipa tutti infilando sul primo palo.

Cambia nel complesso, dopo il vantaggio locale, l’inerzia del match e la Fermana inizia a prendere coraggio, Mavrommatis dal limite non incendia i guanti di Salvati mentre poco dopo è Marchi a immolarsi e deviare in angolo una conclusione di Tafa.

Gara che a quel punto si infiamma con il Roma City che aumenta il peso offensivo, Fermana che ha spazio in ripartenza ma non punge.

Diversi i problemi di crampi con Brini che quindi opta per un 3-5-2 più coperto con Diouane e Perez dentro, oltre a Pinzi. Gara che si trascina, Fermana che regge ma capitola al terzo minuto di recupero. Angolo dalla sinistra e Limongelli troppo solo la mette dove Perri non può intervenire. E alla fine addirittura ci deve pensare Perri a salvare con i piedi un diagonale di Limongelli che avrebbe regalato la vittoria agli ospiti. Il risultato, amarissimo da buttare giù, è che a fine gara il pubblico contesta la squadra.