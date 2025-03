Fermate tre persone. Avevano gli zaini pieni zeppi di birra

Durante la prima serata dei concerti di Jovanotti, tre uomini sono stati colti in flagrante mentre tentavano di vendere birre in bottiglie di vetro (in foto le bottiglie sequestrate). I tre, napoletani giunti a Pesaro con un furgone noleggiato a Bolzano, cercavano di entrare nel palazzetto con due zaini colmi di bottiglie. Sono stati sanzionati con una multa di 5mila euro. I protagonisti, di età compresa tra i 23 e i 38 anni, erano già noti alle forze dell’ordine e vantano un lungo curriculum di infrazioni simili, con multe ricevute in varie città, tra cui Milano e Belluno, e anche durante un concerto degli Ac/dc in Germania. Dopo essere stati accompagnati in Questura per le procedure di identificazione, a uno di loro è stata notificata la sospensione di un ordine di carcerazione. I controlli continueranno anche nelle prossime serate.