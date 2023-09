’Fermi’, una campanella attesa 4 anni

Una festa per la comunità e, soprattutto, per loro, le ragazzine e i ragazzini che da mercoledì si siederanno sui banchi della ‘nuova’ scuola media di Mondolfo, che dopo 4 anni di chiusura per lavori è pronta a riaprire. Partecipatissima cerimonia di inaugurazione, ieri mattina, dopo l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico, per il plesso della secondaria di primo grado del capoluogo. Accanto a molte autorità e a cittadini adulti, ha davvero stupito la presenza di tanti alunni che dal 13 settembre torneranno in aula, curiosi di vedere in anteprima come sono gli ambienti in cui trascorreranno le loro ore di apprendimento e che dopo il taglio del nastro si sono tuffati dentro alla scuola, commentando entusiasticamente le soluzioni adottate. Perché quello della ‘nuova’ media ‘Fermi’ è davvero un plesso ben fatto e di grande sicurezza.

Costato oltre 3milioni di euro, in massima parte finanziati dal Miur, poiché il Comune è stato bravo ad intercettare i necessari fondi. Orgoglioso il sindaco Nicola Barbieri, presente con la sua squadra: "E’ stato un percorso articolato, con i lavori che hanno interessato tutti e tre i corpo di fabbrica che costituiscono la scuola: il blocco ‘A’ che ospita le aule, il ‘B’ la segreteria, e il ‘C’ la palestra. Oltre all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico, si è provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’installazione della ventilazione meccanica controllata per aumentare la salubrità degli ambienti. Siamo orgogliosi di riconsegnare alla comunità una scuola moderna, accogliente e finalmente sicura".

Dello stesso tenore l’intervento della dirigente dell’istituto comprensivo ‘Fermi’ Anna Maria Landini, che ha anche evidenziato il lavoro sinergico tra scuola, Comune e tutte le realtà tecniche; e della responsabile dell’ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni, che ha rimarcato: "Andare a scuola in sicurezza è un diritto di tutti e per fortuna ci stiamo adeguando".

"Quando si investe sulla scuola e suoi giovani – ha detto l’assessore regionale Stefano Aguzzi – si investe sul futuro; complimenti all’amministrazione mondolfese". Parole di elogio alla giunta anche da parte del viceprefetto Antonio Angeloni. Presenti alla cerimonia pure il parroco don Emanule Lauretani, che ha impartito la benedizione, il comandante dei carabinieri Davide Paterniani, il comandante dalle polizia locale Ivan Donati e la responsabile del settore lavori pubblici Laura Consolini.

Sandro Franceschetti