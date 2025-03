Fermignanese a digiuno di reti. Colpo Vismara, capolavoro Villa

fermignanese

0

v.castelfidardo

0

U.S. FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi, Mariotti, Giovanelli, A. Fraternali, Patarchi (60’ L. Fraternali), Cantucci (85’ Patrignani), Labate, Izzo (85’ Garota), Lucciarini, Saidykhan (60’ Geusa). All. Pazzaglia.

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Carletti, Perna, Bandanera, Valler, Corneli, Garofolo (60’ Ascani), Mosca (69’ Gioielli), Stampella (79’ Storani), Terrè (83’ Ballarini), Kurti. All. Malavenda.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Finisce con il risultato ad occhiali Fermignanese-Vigor Castelfidardo. La prima occasione è dei locali, con Saidykhan che salta due difensori e calcia sfiorando il palo. Dopo dieci minuti di sola Fermignanese, il Castelfidardo ci prova con Corneli, il cui tiro non impensierisce Marcantognini. Al 24’ ci prova di nuovo Corneli per gli ospiti, il suo tiro finisce ampiamente sul fondo. Al 37’ riesce benissimo alla Fermignanese uno schema su calcio piazzato che libera Cantucci, il suo tiro è potente ma poco preciso. Grande occasione per Labate in chiusura di frazione. In avvio di ripresa doppia chance per i lanieri: Mariotti colpisce di testa su angolo di Labate, sulla respinta del portiere Giovanelli colpisce ancora di testa e coglie il palo. Al 68’ è ancora la Fermignanese a sfiorare il goal in contropiede, con Cantucci che si invola in campo aperto e calcia dalla distanza scheggiando la traversa. Anche Santi ha sui piedi la palla del vantaggio al 73’, ma a pochi passi da Lombardi non calcia e la difesa chiude in angolo. Tre minuti più tardi Izzo sfiora il palo con un bel tiro da fuori.