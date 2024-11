Fermignanese cala il poker e vola

fermignanese

U.S. FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi, Labate, Giovanelli, A. Fraternali (77’ Geusa), Mariotti, Cantucci (67’ Izzo), Lucciarini (72’ Surano), L. Fraternali (67’ Ragni), Patrignani (57’ Garota), Saidykhan. Allenatore: Pazzaglia.

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Bonci (67’ Pasini), Righi, Ascani(78’ Giardini) , Cecchini (38’ Bartolucci), Montanari , Tatò Fe. (38’ Bartomioli), Balleroni, Tatò Fr., Paoli, Mancini (46’ Marinelli). Allenatore: Pompei.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Marcatori: 13’ Giovanelli, 28’ Santi, 60’ Garota, 70’ Ragni Ammoniti: Lucciarini, Paoli, Righi, Giardini

La Fermignanese era chiamata ad una reazione importante dopo la sconfitta arrivata nel turno precedente sul campo del Vismara. Al Comunale di Fermignano arrivava un’altra pesarese come il Villa San Martino, reduce da due sconfitte consecutive dopo un ottimo avvio di stagione. Al 13’, dopo una prolungata pressione, si sblocca il risultato: Patrignani sgasa sulla fascia sinistra e mette in mezzo un perfetto rasoterra, Giovanelli arriva da dietro e di collo la piazza all’angolino per l’1-0. Dopo il goal del vantaggio, la Fermignanese abbassa i ritmi e fa girare il pallone per stanare gli ospiti. La tattica funziona e al 28’ arriva il raddoppio, con Santi che si incunea in aria e, ben servito da L. Fraternali, lascia partire un tiro potente e preciso che non lascia scampo ad Azzolini. La Fermignanese al 60’ torna a colpire: Garota, entrato da qualche minuto, viene servito al centro dell’area e trafigge Azzolini con un destro a mezza altezza imprendibile. Al 70’ arriva anche il poker, di nuovo con un subentrato: Labate calcia una punizione dalla sinistra e Ragni, lasciato completamente solo, batte Azzolini di testa. La partita finisce praticamente qui, con la Fermignanese che si limita a fare possesso palla e il Villa troppo demoralizzato per provare a segnare almeno il goal della bandiera. Triplice fischio, la corsa della Fermignanese è già ripartita.