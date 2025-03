Fermignanese domata, Villa s’impone. Vismara, Lunano e Tavullia pareggiano

villa san martino

2

fermignanese

1

VILLA SAN MARTINO: Bulzinetti, Fabbri, Bonci, Pasini, Cecchini, Tartaglia (30’ st Balleroni), Bartolucci, Tatò Fed., Mancini (43’ st Tatò Fre.), Paoli, Bartomioli. All. Pompei.

FERMIGANNESE: Marcantognini, Santi (35’ st Ragni, Labate (44’ st Patarchi), Giovanelli Fraternali (35’ st Surano), Fraternali An., Mariotti, Cantucci (24’ st Izzo), Lucciarini, Fraternali Lu., Garota (9’ st Patrignani), Saidykhan. All. Pazzaglia.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Reti: 19’ st e 42’ st Mancini, 48’ st Fraternali Lu.

Note: Espulso mister Pazzaglia

Grande prova del Villa che batte la capolista Fermignanese alla fine di una partita vivace, tirata e combattuta da entrambe le compagini. Primo tempo con gli ospiti che pressano fin da subito ma sono abili i centrocampisti e difensori rossoverdi a rintuzzare qualsiasi azione. Molti i corner a favore degli ospiti ma poche le azioni pericolose. Sono invece i padroni di casa che in diverse occasioni cercano di essere pericolosi con dei tiri da fuori area. Secondo tempo che inizia sulla falsariga del primo. Al 19’ vantaggio dei locali con Mancini che a seguito di azione di contropiede tira da lontano in modo angolato e il portiere ospite non trattiene. Aumentano i ritmi gli ospiti ma i locali in contropiede raddoppiano con l’ottimo Mancini che trafigge la porta avversaria. Nel finale i lanieri accorciano le distanza con Fraternali Lu.