Fermignanese frena a Chiaravalle, Trodica super, pari a Tavullia

ELPIDIENSE CASCINARE: Tomba, Mancini, A. Cannoni, Tempestilli (14’st Calvagni), Foresi (35’st Amadio), Di Donato, Tartabini, Marozzi, Recchioni (20’st Catinari), Cingolani (39’st Marcelli), De Martino (20’st Nicolella)

All: G. Cannoni

TRODICA: Febbo, Greco, Emilozzi, Ciaramitano, Gobbi, Virgili (2’st Stroppa), Ciucci (2’st Marcaccio), Panichelli, Becker (22’st Giovannini), Chornopyshchuk (20’st Bonvin), Susic (43’st Antolini). All: Buratti

Arbitro: Ballarò di Pesaro

Reti: 30’st Marcaccio, 44’st Antolini

Note: Ammoniti: De Martino, Panichelli, Ciucci, Foresi, Marozzi, Catinari

Espulsi: 37’st Catinari

Nel posticipo della ventesima giornata di campionato, la capolista Trodica non sbaglia e porta a casa altri tre punti dopo la trasferta contro l’Elpidiense Cascinare ed allunga ulteriormente in classifica. La squadra biancoceleste ora comanda il girone B con 9 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Mister Buratti non si commuove dunque davanti alla sua ex squadra, così come non lo fa Marcaccio, che alla mezz’ora del secondo tempo lascia partire un bolide dalla distanza che porta in vantaggio gli ospiti dopo che l’Elpidiense Cascinare aveva resistito a lungo alle avanzate trodicensi. Al 37’st le cose per i padroni di casa si complicano, perchè Catinari rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Il Trodica può dunque controllare con maggiore tranquillità e nel finale evita troppi patemi con il raddoppio firmato da Antolini, sugli sviluppi di un corner, ad un minuto dal novantesimo. Si ferma dunque la striscia positiva dell’Elpidiense Cascinare, mentre continua a volare il Trodica.