Fermignanese ospita la Vigor. Vismara va a Sassoferrato

In Promozione oggi per la decima giornata del girone di ritorno si anticipano cinque partite Questo il programma (ore 15). Fermignanese- Vigor Castelfidardo. "Sarà una partita complicata- commenta il diesse dei lanieri Alessio Monceri- davanti a noi incontreremo una squadra che, oltre ad essere in un buon momento di forma, ha nel suo arsenale diverse individualità di categoria superiore".

Sassoferrato Genga- Vismara. Il diesse dei pesaresi Luca Carletti cosi presenta il match: "Affrontiamo una squadra in salute con grande entusiasmo reduce da due vittorie consecutive in due scontri diretti per la salvezza".

Sant’Orso- Barbara Monserra. "Partita di particolare importanza per la nostra e la loro classifica", spiega il diesse del club fanese Ruggeri.

Moie Vallesina – Villa San Martino. "Affrontiamo un Moie- sottolinea alla vigilia della partita il diesse del Villa Luca Bocci- che nel girone di ritorno sta dimostrando tutta la qualità della propria rosa".

Marina – Tavullia Valfoglia. Altra gara tra due squadre che si stanno comportando bene. I padroni di casa, terzi in classifica cercheranno il risultato pieno ma gli ospiti hanno importanti frecce nel loro arco.

Domani domenica si chiude la giornata con queste altre tre gare.

Gabicce Gradara – Lunano. Il diesse dei rivieraschi Gabriele Magi cosi presenta il derby: "I risultati dell’ultimo turno non ci sono stati favorevoli per cui la partita contro il Lunano assume ancora più importanza". Il trainer Capobianco dal canto suo dice: "La squadra si sta allenando bene, è viva, crea e dà sempre il massimo e quindi non ho nulla da rimproverarle". Per il Lunano il commento è del diesse Matteo Dominici: "Il Gabicce nel mercato invernale si è rinforzato tanto, prendendo giocatori di livello e con grande esperienza. Loro sicuramente vorranno cercare di rimane in scia delle squadre davanti per puntare a un posto nei play off, noi cercheremo invece di tornare a casa con un altro risultato utile che ci permetta di allontanarci ancora dalla zona bassa".

Jesina- Pergolese. "La Jesina – dice il presidente della Pergolese Enrico Rossi- è una squadra costruita per tornare immediatamente in Eccellenza e soprattutto, che sta dimostrando in questo periodo una solidità importante. Noi andremo ad affrontare questa gara con il massimo rispetto ma senza paura".

Biagio Nazzaro- Appignanese. Gara che vede favoriti nei pronostici i padroni di casa.

Amedeo Pisciolini