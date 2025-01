Fermignanese senza pietà. Trafitta l’Appignanese

fermignanese

3

appignanese

0

FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi (77’ Ragni), Labate (64’ Patarchi), Giovanelli, A. Fraternali, Mariotti, Cantucci (66’ Garota), Bozzi, L. Fraternali, Izzo (61’ Patrignani), Saydikhan (59’ Surano). All. Righi.

APPIGNANESE: Piergiacomi, Rapacini, Raffaelli (71’ Fermani), Morresi (54’ Romanzetti), Argalia, Ghannaoui, Carboni, Tarquini, Raponi (54’ Marcolini), Mongiello (10’ Zitti), Daniele (40’ Jayed). All. Canesin.

Arbitro: Tirri di Macerata.

Reti: 24’ pt Cantucci, 43’ pt Labate, 13’ st Izzo. Note: Ammoniti Morresi, Argalia

Al Comunale andava in scena il più classico dei testacoda tra la capolista e il fanalino Appignanese. Ancora orfani del proprio allenatore, i ragazzi di mister Pazzaglia scendevano in campo per allungare in classifica. Il risultato si sblocca al 24’ in maniera rocambolesca: Cantucci calcia, il suo tiro viene respinto e lo stesso numero 7 tira di nuovo, in caduta edi prima intenzione, mentre subisce un fallo. La palla si insacca inesorabile all’angolino. Tre minuti più tardi Bozzi mette L. Fraternali davanti al portiere, il centravanti salta l’estremo difensore ma da posizione defilata calcia fuori. Bel contropiede della Fermignanese al 39’, L. Fraternali serve Izzo, che da buona posizione calcia a lato. Al 42’ grande discesa di Santi sulla destra, cross al centro e incornata di Fraternali che si spegne sul fondo. È il preludio del raddoppio, che arriva al 43’ con una splendida conclusione a giro di Labate dal limite dell’area. Al 58’ Izzo approfitta di un pasticcio difensivo e si invola da solo a campo aperto, salta Piergiacomi e deposita il pallone nella porta sguarnita.

Nella foto: la Fermignanese