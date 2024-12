Fermignanese, solo un punto

FERMIGNANESE

0

LUNANO

0

FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi (23’ st Ragni), Labate, Giovanelli, Patarchi, Mariotti, Cantucci, Lucciarini, Izzo, Patrignani (39’ st Garota), Saydikhan (33’ st Geusa). All. Pazzaglia.

LUNANO: Onyekwere, Bosoi, Carubini, Seck M. (39’ st Galletti), Mazzoli (44’ st Bracci), Codignola (26’ st Liera), Pagliardini, Seck T., Zazzeroni, Baldelli (17’ st Nobili), D’Angeli (17’ st Giovanetti). All. Manfredini.

Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno.

Note – Ammoniti: Mazzoli, Patarchi, Bosoi, Codignola, Lucciarini, Seck T., Carubini, Geusa

Terza partita consecutiva senza vittoria per la Fermignanese, che, anche a causa di assenze importanti, non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Lunano. Inizio frizzante: prima Pagliardini viene murato in extremis, poi Patrignani calcia dal limite e impegna Onyekwere. Molto più pericoloso il tentativo di Cantucci al 10’, tiro rasoterra su cui il portiere ospite si distende molto bene. Alla mezz’ora, Izzo lavora benissimo il pallone e lo scarica a Cantucci, che dal limite dell’area coglie il palo esterno. Occasione anche per il Lunano al 35’: Pagliardini riceve da Zazzeroni e serve lo stesso numero nove al centro dell’area, il cui tiro è miracolosamente ribattuto da Santi a Marcantognini battuto. Nella ripresa, la Fermignanese rientra meglio in campo e prova a chiudere il Lunano nella sua trequarti. Un brivido per parte al 10’: in entrambi i casi le occasioni si risolvono con un nulla di fatto a seguito di mischie in area. Al 29’ Cantucci e Izzo conducono un veloce contropiede, Ragni viene anticipato di poco dal suo marcatore che lo chiude in angolo. Lunano vicino al gol al 32’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. A 9’ dalla fine un cross di Lucciarini dalla sinistra rischia di infilarsi all’incrocio dei pali, ma Onyekwere è bravo a salvarsi in corner. Al 40’ Galletti, appena entrato, calcia benissimo dai venti metri e trova una clamorosa traversa. Gli ultimi dieci minuti scivolano via senza ulteriori emozioni e le due squadre si dividono la posta in palio.