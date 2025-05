Fermignanese supera Gabicce Gradara e salta la finale playoff del girone A

GABICCE0FERMIGNANESE2

GABICCE: Remedia, Bacchini (1’ st. Boccalini), Morini, Semprini, Gallotti (24’ st. Pataracchia), Tombari, Finotti (1’ st. Magi Samuele), Magi Filippo, Torsani (1’ st. Sarli), Montagnoli (29’ st. Moutatahhir), Marchetti. A disp. Andreani, Costa, Boccalini, Morbidi, Mercurio. All. Capobianco

FERMIGNANESE: Marcantognini (30’ st. Fini), Santi (21’ st. Surano), Saidykhan (37’ st. Manfredi), Giovanelli, Mariotti, Patarchi, Magni, Bozzi, Fraternali L. (7’ st. Geusa), Lucciarini (38’ st.Palazzetti), Izzo. A disp. Manfredi, Cleri, Palazzetti, Labate, Buruiana. All. Pazzaglia.

Arbitro: Ciccioli di Fermo (Vallesi di Macerata e Petrone di Pesaro)

Reti: 3’ pt Lucciarini, 27’ pt Patarchi.

Note: spettatori 150 circa con rappresentanza ospite.

Sul campo di Fanano (stadio Magi indisponibile per tornei giovanili) la Fermignanese batte il Gabicce Gradara all’inglese ed in virtù del ko di Vismara nel derby con il Villa San Martino salta la finale playoff del girone A. Nel primo tempo la squadra ospite va subito in vantaggio: al 3’ dopo aver recuperato palla, cross dalla sinistra di Fraternali L., precisa deviazione in piena area in mischia di Lucciarini, sempre presente nel cuore della manovra.

La Fermignanese, che deve vincere per sperare di saltare i playoff (occorre il pareggio del Vismara) fa la partita e tiene in mano a lungo il pallino del gioco collezionando una serie di angoli; dagli sviluppi di uno di questi al 27’ arriva il raddoppio: su percussione sulla sinistra con cross dal fondo di Saidjkhan, irrompe con decisione Patarchi la cui stoccata centrale ma potente gonfia la rete di Remedia. Al 34’ si fa vivo il Gabicce Gradara. Sulla trequarti Finotti serve Bacchini, che vola sulla fascia destra, si accentra e diagonale con palla a lato sul palo opposto. Poi bella azione di Montagnoli sulla destra e conclusione a lato di un soffio. Prima dell’intervallo angolo di Montagnoli dalla destra, Marchetti spedisce a lato e quindi Lucciarini calcia a lato su assist di Izzo.

Nella ripresa cala il ritmo. L’unico lampo è al 26’: lancio lungo di Magi, Marchetti in velocità supera Patarchi sulla trequarti e si invola verso la porta: al limite dell’area, con grande tempismo, il portiere Marcantognini di piede anticipa l’attaccante sventando la minaccia.