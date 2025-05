Fermignanese vince 1-0 contro Atletico Azzurra Colli e sale in Eccellenza

fermignanese

FERMIGNANESE: Marcantognini, Santi, Labate, Lucciarini, A. Fraternali, Mariotti, Patrignani (35’ st Patarchi), Bozzi (39’ st Cantucci), Izzo (28’ st L. Fraternali), Lucciarini, Saidykhan (47’ st Surano). All. Pazzaglia.

ATLETICO AZZURRA COLLI: Filiaci, Sabatini (23’ st Galli), Felicetti (14’ st Valorani), Filipponi, Gabrielli (43’ st Finori), Rinaldi, Pampano, D’Amicis (38’ st Spadoni), Liberati, Valentini, Regnicoli. All. Vagnoni.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Rete: 34’ pt A. Fraternali

Note: espulso al 42’ st Filiaci per gioco irregolare; ammoniti: Bozzi, Felicetti, Marcantognini, Gabrielli, Patarchi

La Fermignanese batte, con il minimo scarto, l’Atletico Azzurra Colli, e sale in Eccellenza. Entrambe partono forte e cercano di creare occasioni. La prima conclusione è dell’AA Colli con Pampano, Marcantognini blocca. Sul fronte opposto ci prova Patrignani, anche lui calcia debolmente. Al 14’ Izzo calcia da dentro l’area, ma il suo tiro viene smorzato da un difensore e Filiaci blocca facilmente. Poi una bella azione corale della Fermignanese viene fermata quando Lucciarini stava per concludere da pochi passi. Al 33’ Mariotti devìa di prima una punizione di Labate e per poco non sorprende Filiaci: dal corner successivo A. Fraternali di piede anticipa tutti e trova il meritato vantaggio per la Fermignanese. Al 38’ miracolo di Marcantognini su colpo di testa ravvicinato da azione di calcio d’angolo. Due minuti più tardi Liberati sfiora il pari con una spettacolare rovesciata che esce di poco. Un minuto più tardi lo stesso attaccante calcia addosso a Marcantognini da ottima posizione. Occasione Fermignanese in avvio di secondo tempo, con Patrignani che conclude ed esalta Filiaci in angolo. Poi Pampano per poco non approfitta di un pasticcio difensivo, ma calcia fuori con la porta sguarnita. Poi Saidykhan sfiora il gol dopo un dribbling ma il suo diagonale sfiora il palo. Le due squadre continuano a darsi battaglia. A dieci minuti dalla fine ci prova Pampano da fuori, la sua conclusione viene deviata in angolo: dal corner brivido per la difesa della Fermignanese, nessuno degli attaccanti rossoblù riesce a spingere in rete il pallone. Sugli sviluppi dell’azione Marcantognini compie un miracolo. L’Azzurra Colli non molla e cerca il pari. All’87’ episodio chiave: contropiede di L. Fraternali e Cantucci, quest’ultimo salta il portiere in uscita fuori area e viene steso, con conseguente espulsione dell’estremo difensore. Rimasta in dieci, L’Azzurra Colli non riesce più a creare pericoli, al triplice fischio esplode la festa biancoblu: Fermignano torna in Eccellenza.