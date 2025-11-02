Fermignano a Matelica col coltello tra i denti. K-Sport, sfida al Recchioni: "Gara difficilissima"

In Eccellenza oggi si gioca per la nona giornata. L’Urbania e la K Sport sono impegnate ambedue in trasferta mentre l’Urbino e la Fermignanese giocano tra le proprie mura. Calcio d’inizio per tutti alle 14,30.

Fermignanese- Matelica. "Quella di oggi- spiega il dg della Fermignanese Silvio Cerpolini- è una sfida di grande importanza per noi. Saremo chiamati a gestire bene la gara contro un avversario che, a differenza degli ultimi due affrontati, concederà pochi spazi e manterrà un ritmo controllato".

"Mi aspetto – dice Cerpolini – una partita molto simile a quella di Monte San Giusto. Durante la settimana abbiamo lavorato nel modo giusto e arriviamo pronti a giocare con sacrificio, con il coltello tra i denti, come fosse una finale. In un campionato così equilibrato, anche un singolo punto si rivelerà decisivo".

Fermana- K Sport Montecchio Gallo. "Al Recchioni ci aspetta una gara difficilissima – osserva il dg della K Sport Matteo Mariani –. La Fermana ha un organico di primo ordine, ha diverse individualità di categoria superiore ed anche in settimana ha inserito un nuovo difensore centrale a testimonianza della volontà da parte della società di arrivare in alto". "Sarà per noi – continua il dg Mariani – la terza gara in una settimana considerato il turno di Coppa, ma proveremo a fare il nostro per consolidare la nostra classifica, nonostante abbiamo qualche difficoltà legate ad infortuni abbastanza importanti".

Fabriano Cerreto- Urbania. "Dopo la vittoria nel derby contro l’Urbino - spiega il diesse dell’Urbania Stefano Maggi - giocata di fronte ad una grande cornice di pubblico, andiamo a Fabriano per cercare continuità sia di prestazioni che di risultati. Abbiamo diversi acciaccati, tutte situazioni – conclude Maggi – che verranno sciolte a ridosso della gara".

Urbino- Sangiustese. "Sapremo sicuramente reagire subito alla sconfitta del derby dove comunque abbiamo dimostrato di essere vivi ed energici – sottolinea il dg dell’Urbino, Ivan Santi – La Sangiustese è squadra super quadrata che arriva con un bagaglio di 4 vittorie consecutive dunque sarà una gara difficilissima, una battaglia, dove dovremo aver pazienza e mettere in campo tutte le nostre abilità".

"Non dobbiamo aver fretta di diventare grandi, dobbiamo fare bene le cose che sappiamo fare ed essere consapevoli che non sono permessi errori in questo campionato dove si trovano squadre esperte e con budget e giocatori importanti proprio come la Sangiustese (nella foto, Cusimano)".

Le altre gare in programma oggi: Jesina- Montefano; Montegranaro- Tolentino; Osimana- Civitanovese, Trodica- Chiesanuova.

Amedeo Pisciolini