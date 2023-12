Fermignano accende il Natale. Concorso Panettoni boom

A Fermignano il Natale è nell’aria. Torna la rassegna Boom dedicata all’arte e ai panettoni. Fino al 14 dicembre si potrà partecipare e accedere così alle selezioni da parte di una giuria di fama nazionale composta da Mauro Uliassi, Mattia Casabianca (Pastry Chef di Uliassi) e il suo secondo Alessandro Brigatti, l’artista Giovanni Gaggia, la manager culturale Marcella Russo, Massimiliano Tonelli direttore di Artribune, l’editore Manfredi Maretti e l’artista Giulia Marchi. "Continua la collaborazione con l’Isia U, la Scuola del Libro di Urbino e l’Istituto Comprensivo Donato Bramante di Fermignano. Lanciamo la seconda edizione del concorso di idee per il packaging del panettone e la gara del miglior panettone del Montefeltro. Il titolo dell’evento racchiude in se tanti significati, un connubio importante tra arte, cucina e il futuro - spiega Monica Scaramucci, assessora agli eventi del Comune di Fermignano". Per informazioni e partecipare è necessario inviare una mail a boomilfuturo@gmail.com. Invece oggi si accende il Natale. Dalle 16 in piazza Astronauti ci sarà l’apertura dei Mercatini Missioni (aperti tutti i pomeriggi, e la domenica tutto il giorno, fino al 7 gennaio). In piazza Garibaldi spazio ai mercatini di Natale (artigianato, hobbisti e degustazioni), mentre i giardini Bramante saranno il cuore del divertimento con il minilunapark per i più piccoli. Alle 17 in piazza Garibaldi andrà in scena "Musica sotto l’albero", intrattenimento musicale a cura del Concerto Cittadino di Fermignano. Alle 17.20 la suggestiva Fiaccolata bike park a cura di Mondo Bici nel centro storico, mentre alle 17.30 il Natale entrerà nel vivo con l’accensione dell’albero in piazza Garibaldi e l’arrivo di un ospite a sorpresa. La giornata si concluderà con la consegna degli attestati di benemerenza. Tra le premiate ci saranno due giovani atlete fermignanesi che quest’anno si sono distinte nelle rispettive discipline: si tratta di Nicole Spini, atleta di powerlifting della nazionale junior italiana, arrivata quarta ai campionati europei di Budapest e Chiara Domenicucci, vincitrice dei campionati nazionali Uisp di categoria di ginnastica artistica. A ricevere l’enconomio anche Maurizio Saltarelli. La festa prosegue anche domani e domenica con il Grinch Watching (il mostro del Natale): fino al 24 dicembre, tutti i giorni, i più piccoli potranno divertirsi andando alla ricerca dei 20 pezzi di un puzzle sparsi nelle vie del paese e vicino ai negozi per ricostruire l’immagine del Grinch. Poi il laboratorio Casa del Sole e la performance laboratorio dell’artista Massimo Salsiccia Ottoni. Alle 20.30 il falò e il rosario al Museo dell’Architettura.

fra. pier.