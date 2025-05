Fermignano attenta alla terza età

Il fine settimana di Fermignano porta con sé due eventi dedicati alla terza età, ma che possono diventare un momento di aggregazione e socialità per tutta la cittadinanza. Si comincia oggi con il primo degli incontri di educazione sanitaria organizzati dall’associazione Il Vascello, dal titolo “La prevenzione nella terza età“. Appuntamento alle 20.30 nella sala del circolo ricreativo La Torre, nella sala polifunzionale di via Sassoli: relatore dell’iniziativa, organizzata da Auser centro sociale La Torre e Croce rossa di Fermignano, sarà il dottor Piero Benedetti. Domenica, alle 9, ci sarà la “Camminata per Fermignano“, organizzata sempre da Auser, in collaborazione con Avis, Cri, Il Vascello e Associazione nazionale carabinieri. Sarà una passeggiata lunga cinque chilometri, con partenza dal circolo di via Sassoli, che attraverserà le vie del paese. La fine della camminata è prevista per le 11.

Al rientro, i partecipanti potranno sottoporsi a una visita gratuita con i medici che collaborano con il poliambulatorio gestito da Il Vascello. In chiusura, pranzo sociale nei locali del circolo. Entrambi gli appuntamenti saranno patrocinati dal Comune di Fermignano. "Queste iniziative sono importanti – commenta l’assessore alle Politiche sociali, Monica Scaramucci – perché in tali momenti si rafforzano le relazioni tra cittadini e anche tra le associazioni che operano nel nostro comune. L’associazionismo è un valore forte a Fermignano: vederle collaborare e sostenersi è la base per un paese unito e per portare avanti grandi progetti".

n. p.