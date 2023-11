Fermignano contro la violenza. Torna “M’ama, non M’ama“

È alle porte la 7ª edizione di M’ama non M’ama, la campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere voluta dal Comune di Fermignano e organizzata, già dalla prima edizione nel 2016, dalle associazioni fermignanesi de.Sidera (associazione di psicologia e sessuologia), Il Vascello, Luoghi Comuni, e la book blogger Milena Scaramucci. Da domani giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne all’8 marzo, giornata internazionale della donna, Fermignano ospiterà eventi gratuiti.

Il primo appuntamento è domani alle 18 e prevede l’allestimento della quarta casetta rossa, presidio book crossing (dove poter prendere in prestito e donare libri gratuitamente, per tutti, ma anche luogo sicuro) in zona Bivio Borzaga in collaborazione con Comitato di quartiere Bivio Borzaga e Artigianlegno Fermignano. La giornata continuerà con l’esposizione, dalle 19, delle illustrazioni realizzate per le varie edizioni della campagna da Alessandro Tontini. A seguire, un aperitivo conviviale con accompagnamento musicale a cura di Giacomo Buccarelli all’enoteca Calice Divino.

"Se c’è una costante in questi sette anni di M’ama non M’ama, e lo sarà anche nella progettualità di quest’anno, è la possibilità di offrire cultura accessibile alla comunità fermignanese – dichiara Monica Scaramucci, assessore alle pari ppportunità del Comune –. Il grande valore della pluralità delle associazioni che collaborano a questo progetto sta nel garantire eventi eterogenei con lo scopo di arrivare a tutti costruendo relazioni. Ci insegna la psicologia che per una buona relazione con l’Altro da me è necessaria una buona relazione con me, anche per questo l’hashtag dell’VIII edizione è #amoremio".

"Se l’amore ci permette di dire io, nell’amore per noi stesse e noi stessi e per l’altro o l’altra, allora è libertà e gli abbracci sono accoglienza, condivisione, cura. Mai costrizione – spiegano le organizzatrici Giorgia Giacani, Milena Scaramucci, Maria Luisa Fabbri e Alice Toccacieli -. Perché altrimenti l’amore, per primo, cancella se stesso e fa mille pezzi di tutto il resto. Amore mio è una parola magica, un incantesimo, la forza più grande e pura immaginabile".

fra. pier.