Fermignano, convegno su genitori, figli e scuola

Convegno oggi alle 17 nella Scuola primaria di Fermignano, situata in via Sassoli sul tema "Oltre i voti: dal disagio scolastico alla promozione del benessere". Ad organizzarlo è la onlus il Bramante per dare delle risposte alle emergenze educative: "Ci troviamo di fronte a una serie di sfide sempre più complesse – scrivono gli organizzatori – l’empatia e la gentilezza, fondamentali per la formazione dei giovani, sembrano essere sempre più trascurate. L’abbandono scolastico, la mancanza di sostegno emotivo e le crescenti pressioni accademiche stanno contribuendo ad un aumento dei problemi di salute mentale tra gli studenti, con conseguenze negative che si estendono fino all’età adulta. È essenziale affrontare queste sfide adottando un approccio inclusivo all’educazione, che tenga conto non solo delle performance scolastiche ma anche del benessere emotivo degli studenti". Saranno presenti i relatori Gabriele Camelo (Istituto palermitano Rita Borsellino) che parlerà della sua metodologia pedagogica centrata sulla gentilezza, mettendo in luce l’importanza delle relazioni positive nel mitigare lo stress e nel favorire un ambiente di

apprendimento salutare e il dottor Francesco Riccardi (psicologo psicoterapeuta, autore, maestro elementare, docente di Sociologia all’Università Politecnica delle Marche) che esplorerà le dinamiche psicologiche legate alle sfide dell’ambiente scolastico moderno, offrendo strumenti pratici ai genitori per affrontare situazioni e comportamenti dei figli. I suoi contributi saranno fondamentali per chi desidera sostenere il benessere emotivo dei giovani. "Obiettivo del convegno – scrivono – è quello di offrire soluzioni pratiche ed esempi a genitori ed insegnanti guardando alla creazione di un ambiente educativo che vada oltre i voti, abbracciando anche il benessere emotivo.