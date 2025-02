Fermignano, derby d’alta classifica. Occhio a Lunano, il Villa a Jesi

Oggi nel menu del campionato di Promozione si sono ben sette anticipi. Su tutti i campi si gioca alle ore 15. Questo il programma dell’ottava giornata del girone di ritorno. Jesina- Villa San Martino. "Servirà una grande prestazione a Jesi per uscire con dei punti- osserva alla vigilia del match il diesse dei pesaresi Luca Bocci- la Jesina nel girone di ritorno ha numeri importanti, che rispecchiano i valori della rosa". Lunano-Pergolese. Il diesse del Lunano Matteo Dominici così presenta il derby: "Ci troveremo di fronte una squadra in un gran forma, che nel girone di ritorno non ha mai perso e ha fatto un bel balzo in classifica". Questo dalla parte della pergolese il commento del presidente Enrico Rossi: "Sabato a Lunano sarà durissima, troveremo un ambiente difficile e caricato dagli ultimi risultati positivi". Sant’Orso 1980- Biagio Nazzaro. "Altro match importante per noi – asserisce il diesse dei fanesi Ruggeri- per proseguire il trend positivo delle ultime giornate". Fermignanese- Vismara. Derby d’alta classifica. Questi i commenti dei due mister il giorno prima della partita. Simone Pazzaglia (Fermignanese): "Sabato ci aspetta un’altra bella partita. I ragazzi si sono allenati bene anche questa settimana e c’è la volontà di continuare a recitare un ruolo da protagonisti". Pierangelo Fulgini (Vismara): "Quando affronti la prima della classe è scontato dire che le insidie e le difficoltà sono alte, ma cercheremo come sempre di mettere in campo tutte le nostre qualità e caratteristiche migliori nonostante stiamo passando un periodo particolare per molti episodi controversi e non prevedibili". Le altre gare odierne: Marina- Vigor Castelfidardo; Moie Vallesina- Barbara Monserra; Sassoferrato Genga- Appignanese. Domani (domenica) si gioca: Gabicce Gradara- Tavullia Valfoglia. "Affrontiamo una squadra ostica- è il commento del mister del Gabicce Capobianco- l’ho vista all’opera contro la Jesina: ha perso in maniera immeritata e Pergola ha fatto la partita. Pur senza l’ex Vegliò, out per infortunio, è temibile in fase offensiva (secondo attacco del girone con 31 gol), sulle palle inattive si fa temere con Passeri, altro ex, e Principi ed ha altri giocatori di qualità tra cui Ferrini che stimo molto. Giocherà chiusa per colpire in contropiede". Nel Gabicce Gradara assente il solo Finotti. il Tavullia Valfoglia, squadra a due lunghezze dal Gabicce Gradara dopo due ko di fila, (due punti in cinque partite) punta a riscattarsi.

Amedeo Pisciolini