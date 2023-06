Fermignano ha annullato il disavanzo del bilancio comunale

Il Comune di Fermignano annulla il disavanzo tecnico che si era creato nel 2020 e prospetta oltre 6 milioni di euro di investimenti per l’anno in corso. Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo del 2022 e quello preventivo per il 2023, certificando un avanzo complessivo di 1,2 milioni di euro, di cui 530mila saranno a disposizione per interventi nel territorio.

"L’anno scorso abbiamo avviato una manovra per recuperare il disavanzo tecnico nato dall’aumento del Fondo crediti di dubbia esigibilità, l’accantonamento che fa da garanzia in caso di mancata riscossione delle tasse, dovuto anche al cambiamento nel calcolo da parte dello Stato, e ora siamo tornati in positivo – spiega il sindaco, Emanuele Feduzi –. Lo Stato ci aveva concesso 15 anni, abbiamo recuperato in uno e mezzo. Abbiamo poi migliorato i nostri tempi di pagamento, svincolando 86mila euro, e ridotto il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Ringrazio Esmeralda Furlani e Francesco Lani, che si sono avvicendati come responsabili del Bilancio, per il grande lavoro".

Il Bilancio di previsione è di 18,4 milioni, di cui 1,7 di trasferimenti da parte dello Stato, 5,4 di entrate in conto capitale e 4,9 di entrate correnti. Gli investimenti includono anche il saldo del pagamento per la nuova scuola primaria, mentre manca ancora il milione di euro per i lavori al crossodromo.

"Alcune cifre potrebbero però scalare al 2024 – precisa Feduzi –. Due saranno gli interventi sui cimiteri, da 350mila euro l’uno: è imminente l’asta per creare 64 nuovi loculi e asfaltare la strada in quello comunale, mentre comincerà a giugno la riqualificazione con fondi ministeriali a Pagino, in cui metteremo mano a una frana e alle mura che ha rovinato, oltre a bonificare l’interno. Abbiamo poi realizzato asfaltature per 50mila euro al Furlo ed è in programma il primo stralcio dell’illuminazione pubblica a San Silvestro. Nel capoluogo, partirà a breve la costruzione di una struttura polivalente di 250 metri quadrati al centro di aggregazione “La Torre“, per 400mila euro, finanziata in parte con fondi di sviluppo rurale, tramite il Pil, e in parte da noi, mentre entro settembre partirà la demolizione e ricostruzione dell’asilo nido comunale, con 2,2 milioni dal Pnrr, che vorremmo finire entro un anno circa. Abbiamo poi stanziato 150mila euro per rifare i bagni della scuola media e 50mila per il progetto preliminare della struttura sociosanitaria di via Cadore, che ospiterà la nuova Casa del Sole e una casa di riposo. Entro fine estate dovremmo riceverlo. Stiamo anche ratificando l’acquisto del terreno su cui sorgerà il nuovo palazzetto dello sport, mentre con 340mila euro dal Pnrr miglioreremo la parte digitale del Comune, offrendo migliori servizi. Infine, creeremo al piano terra del Municipio uno sportello per l’utenza, accessibile dalla piazza. Ci sarebbe pure la riqualificazione del campo sportivo Borgo Metauro, ma per ora è tutto fermo: l’Anci ha chiesto allo Stato di sbloccare la graduatoria del bando a cui abbiamo partecipato, attendiamo".

Nicola Petricca