Fermignano, i ragazzi soddisfatti. Trovata una nuova patria all’Acli

Le Acli Marche, in collaborazione con le Acli Provinciali di Pesaro Urbino, hanno avviato un percorso innovativo di ascolto e protagonismo giovanile nel Circolo Acli di Fermignano. Inserita all’interno del progetto rete finanziato dalla Regione Marche con le risorse del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali "Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata", l’iniziativa di Fermignano ha l’obiettivo di rendere i giovani parte attiva nella costruzione delle politiche pubbliche locali.

Nel primo appuntamento la risposta dei giovani non è tardata ad arrivare: "Grazie a metodologie partecipative come il game storming e l’organizzazione di laboratori creativi – spiega la Presidenza Provinciale – le Acli intendono raccogliere bisogni, idee e proposte direttamente dalla voce dei ragazzi e delle ragazze tra i 15 e i 24 anni, che già da tempo trovano nel Circolo un luogo di incontro e aggregazione positiva. Sono oltre 120 i giovani iscritti che, ogni settimana, animano gli spazi del Circolo al centro del paese, contribuendo a costruire relazioni reali, al di là dei canali digitali".

L’ascolto sarà il primo passo verso la co-progettazione di iniziative intergenerazionali, in grado di favorire il dialogo tra giovani e adulti e di rafforzare il senso di comunità. Il progetto si pone in linea con i principi dell’amministrazione condivisa e della sussidiarietà orizzontale, promuovendo una nuova alleanza tra cittadini, Terzo Settore e amministrazioni locali: "Vogliamo che i giovani siano protagonisti, non spettatori della vita pubblica – continua l’Acli provinciale –. Fermignano, con la sua vivace comunità e una popolazione giovane, numerosa e multiculturale, rappresenta il luogo ideale per sperimentare forme nuove di partecipazione e responsabilità condivisa. Questo percorso innovativo va ad aggiungere un ulteriore importante tassello ad un quadro più ampio di rinnovamento delle pratiche sociali e istituzionali, che metta al centro le persone, i territori e l’energia delle nuove generazioni avviato già negli anni scorsi dalle Acli pesaresi. Le Acli si fanno così promotrici sul territorio della Provincia di Pesaro Urbino di un laboratorio sociale che guarda al futuro, per una comunità più inclusiva, partecipata e intergenerazionale".

Ora, anche su richiesta dei ragazzi, il progetto continuerà con altri appuntamenti dedicati all’ascolto e alla progettazione condivisa.

Andrea Angelini