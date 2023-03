Fermignano, il bullismo si combatte a suon di spettacoli

A Fermignano il contrasto a bullismo e cyberbullismo parte da un palco, attraverso un progetto che sfocerà in una serie di spettacoli. Il Comune e l’Istituto comprensivo Bramante hanno presentato "Siamo tutti bulli. Storie di ordinaria violenza", realizzato insieme a Et Eventi e Teatro e alla dottoressa Erica Valsecchi, psicologa e pedagogista. "Il modo con cui si relazionano i giovani tra loro mi ha preoccupato - spiega l’assessore allo Sport, Fiorella Paolini -. Così, mi sono confrontata con la nuova dirigente scolastica, Patrizia Smacchia, che mi ha parlato di un progetto in elaborazione, estendibile a insegnanti, educatori e associazioni. Se sensibilizzeremo anche solo un bambino o adulto, ne saremo ripagati". In queste settimane, gli alunni hanno incontrato la dottoressa Valsecchi per cercare soluzioni e strategie e i loro lavori saranno esposti nella sala Monteverdi, durante le messe in scena gratuite dello spettacolo, giovedì 16 (tre per la scuola media, dalle 8, una per i giovani dai 13 anni in su, alle 20.30) e giovedì 23 (alle 19 e alle 21, per la cittadinanza). "Il linguaggio del bullismo è cambiato: ora si dicono cose come ‘sei inutile’ o ‘devi morire’ - commenta Smacchia -. Me lo hanno riportato in tanti e diversi alunni non vogliono più venire a scuola. Inoltre, i ragazzi non percepiscono ciò che facciamo. Da qui, l’idea di cambiare approccio". I ragazzi hanno discusso del tema anche in un incontro con i rappresentanti del commissariato di polizia di Urbino e dei sindacati dei pensionati. A coordinare tutto, la referente per bullismo e cyberbullismo dell’Istituto, Antonia Ghiandoni. "I giovani vivono il bullismo ovunque - spiega Valsecchi-. È un’azione reiterata e intenzionale e spezza meccanismi di sana convivenza, che vogliamo ripristinare. Il lavoro in classe è stato difficile, ma bello: i ragazzi si sono rispettati nell’ascolto". A recitare nello spettacolo, da un’idea di Stefania De Ruvo, alcuni allievi della scuola di teatro di ET: "Useremo un linguaggio cinico e provocatorio, senza dimenticare che il bullismo non sia solo quello che si vede con i lividi - spiegano Tania Biondi ed Elena Cancellieri -. Tutti dobbiamo essere sensibilizzati, anche gli adulti, per sradicare l’indifferenza". Per Beatrice Dell’Onte, consigliera comunale incaricata per le Politiche giovanili, "del bullismo non si parla mai abbastanza. Il progetto sarà un momento importante per la comunità e per i ragazzi, che negli ultimi anni si sono persi".

Nicola Petricca