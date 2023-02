Fermignano, il mago Andrea torna dal festival della Grecia

Andrea Truffa, ovvero

il mago Andrew Magic, è da poco tornato dalla Grecia, dove è stato tra i protagonisti di un importante evento: ad Atene è stato ospite dell’associazione sportiva sordi, lo scorso 4 febbraio, per il Festival internazionale sordo.

"È stato un meraviglioso evento - dice il mago e artista di Fermignano, Truffa -. Prima di tutto devo ringraziare il mio amico collega Deaf Calogero La bella, in arte Mago

Jerry, per avermi fatto da tramite con l’associazione sportiva sordi greca".

Con quali numeri ha fatto conoscere la sua arte?

"Visto il divieto trasporto

degli animali con l’aereo ho eseguito dei numeri di forte impatto: ovvero la partita a poker con 10 carte giganti. Così come l’orologio dello spettatore che spariva ma coperto da foulard e che poi riappariva dentro

una scatola chiusa e in piena vista.

Ma ho anche mostrato altri giochi già collaudati

nell’ultimo festival teatrale sordo in Puglia, a Lecce, nel dicembre 2022".

Cosa ha significato per lei prendere parte a questo spettacolo. La sua

è una lunga carriera, fatta anche di molti premi e riconoscimenti,

ricordiamola.

"Ha significato moltissimo perché mi è servito per farmi conoscere di più, visto che poi più in là dovrò esibirmi in un’altra nazione per la quale ancora devo attendere la comunicazione. Poi, come dicevo, dopo molti anni dovrei ritornare a gareggiare ad un campionato mondiale maghi sordi in Germania a Monaco".

Andrew Magic, come dicevamo, vanta una lunga carriera costellata di

importanti riconoscimenti

e tra questi troviamo la

vittoria dei campionati mondiali dei maghi sordi per ben due volte, nel 2004 a Lipsia e nel 2006 a San Pietroburgo.

Francesco Pierucci