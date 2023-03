Fermignano, in arrivo nuovo asilo nido

L’asilo nido comunale di Fermignano si rinnova e amplia i propri spazi: ecco l’intervento che porterà a 80 i posti disponibili per le iscrizioni dei bambini. Durante l’ultima riunione di Giunta, il sindaco Emanuele Feduzi ha presentato il progetto definitivo per il nuovo asilo di via Tronto, che, una volta demolito e ricostruito, diventerà la prima struttura della provincia alimentata a energia solare termica e aumenterà di 27 il numero massimo di bambini e bambine che sarà in grado di accogliere al proprio interno, rispetto agli attuali 53.

L’operazione, finanziata con fondi Pnrr per 2,2 milioni di euro, prevede la creazione di spazi flessibili e diversificati, in cui si potranno svolgere più attività in contemporanea, e porterà la superficie del complesso a oltre 900 metri quadrati. "Quando abbiamo candidato il progetto al bando Pnrr, lo abbiamo fatto pensando di voler ricreare completamente questo spazio - spiega il sindaco -. L’obiettivo è quello di garantire un servizio importante per la comunità di Fermignano, offrendo una struttura educativamente all’avanguardia e di classe Nzeb, cioè a consumo energetico quasi nullo, che, grazie alla propria dotazione impiantistica, sarà in grado di autoprodurre circa l’88% del fabbisogno globale di energia primaria. Inoltre, sarà la prima struttura della nostra provincia a essere alimentata a energia solare termica". L’asilo nido di Fermignano diventerà un complesso innovativo anche dal punto di vista educativo, con ampi spazi dedicati alle attività e un accesso diretto agli ambienti esterni.

"Dopo l’approvazione del progetto definitivo, procederemo alla sua validazione e poi alla stesura di quello esecutivo - spiega l’architetto Luca Storoni, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale -. In seguito, partirà la gara d’appalto per individuare l’impresa a cui affidare i lavori: entro fine maggio assegneremo l’intervento. La riqualificazione della struttura permetterà, inoltre, di migliorare la viabilità di via Tronto, grazie al nuovo parcheggio che verrà realizzato".

Il rifacimento dell’asilo nido procederà parallelamente alla costruzione della nuova scuola elementare, a propria volta altamente efficiente dal punto di vista energetico, che sta sorgendo tra via Donizetti e via Degli Orti, con primo ingresso previsto intorno all’inizio del 2024. Anche per la scuola dell’infanzia di via Milano era stato presentato un progetto di abbattimento e rifacimento, per un bando Pnrr: in quel caso, la proposta è stata ammessa, ma non ancora finanziata, e il Comune sta attendendo eventuali scorrimenti di graduatoria.

Particolarmente soddisfatto dell’asilo che sarà è il sindaco Feduzi, che ringrazia l’ingegner Diego Talozzi "per aver elaborato in tempi record un progetto unico e all’avanguardia. Negli ultimi sei anni, sulle nostre scuole sono stati investiti quasi nove milioni di euro e, con questa nuova struttura, Fermignano raggiungerà quota quattro edifici autosufficienti dal punto di vista energetico: un valore aggiunto che ci rende particolarmente orgogliosi sapendo che Fermignano si posiziona tra i primi comuni d’Italia per avere scuole ad altissimo rendimento energetico".

Nicola Petricca