Fermignano incorona la contrada della Torre

La contrada La Torre si aggiudica la 59ª edizione del Palio della Rana di Fermignano, conquistando la vittoria per il terzo anno consecutivo grazie all’ormai imbattibile Matteo Di Lorenzi. Dopo aver disputato una batteria quasi con uno stivale solo Di Lorenzi è stato premiato dalla dea bendata e ripescato dall’algoritmo per accedere alla finale.

Gli scarriolanti delle contrade finaliste (La Torre Calpino, San Lazzaro e Ca’ L’Agostina) si sono sfidati con grinta e determinazione, pronti a contendersi l’ambito trofeo. Ma, come spesso accade, a dettare le sorti della gara è stata la vera protagonista: la rana, imprevedibile e capace di ribaltare ogni pronostico. Un successo che porta a undici il numero dei trionfi della contrada La Torre nell’albo d’oro del Palio, tre dei quali consecutivi. Per Fermignano un weekend da tutto esaurito: affollatissimi gli stand gastronomici e le taverne delle contrade, sold out per tutti e tre i giorni della manifestazione. Tra le specialità proposte, la delegazione di Slow Food Urbino ha assegnato il premio per il "Piatto del Palio", vinto anche in questo caso dalla contrada La Torre con i passatelli di chef Lorenzo Monceri. A coronare il weekend di successi per La Torre anche la vittoria nella 7ª edizione del Palio degli Arcieri. A spezzare il monopolio è stato il Palio dei Putti, la gara riservata ai baby scarriolanti under 12, vinta dalla contrada Santa Barbara con Gabriel Morales. Molto partecipato e suggestivo anche il corteo storico che domenica ha attraversato il centro storico di Fermignano: quasi 400 figuranti in sontuosi abiti d’epoca, accompagnati dagli arcieri, dai musici, gli sbandieratori, i tamburini, la giuria e gli scarriolanti delle contrade, che hanno animato il cuore di Fermignano prima della competizione.

Soddisfazione piena per il presidente della Pro Loco, Loris Scansalegna: "Siamo molto contenti, è stato un Palio da record: oltre 100 camper domenica, più di 10.000 presenze nei tre giorni di Palio, scanditi da divertimento, spettacoli per grandi e piccoli, musica, attrazioni culturali e naturalmente buon cibo, in un evento reso possibile grazie all’impegno dei quasi 1000 collaboratori e volontari delle contrade". Prossimo grande appuntamento con le rievocazioni storiche a settembre con il Biciclo Ottocentesco, ma domenica 11 Maggio, gli arcieri saranno di nuovo protagonisti con la 7ª Disfida del Metauro, gara valida per il Campionato Italiano FITARCO - F.IT.A.ST. 2025 di arcieria storica. Poi un’estate ricca di eventi a Fermignano in cui spicca la tappa del giro d’Italia Femminile il 12 luglio.

Valentina Damiani