Fermignano, l’assalto dei ladri non risparmia il defibrillatore

Si sono presi perfino un defibrillatore e le offerte destinate a una missione in Brasile: a Fermignano quello dei furti e un vero e proprio allarme e nel mirino ci sono ancora principalmente aziende della zona industriale, "visitate" dai ladri nottetempo.

Nel giro di due mesi, infatti, gli episodi si sono ripetuti a più riprese a Fermignano e se a metà novembre era toccato ad otto aziende della zona industriale in un solo assalto dei ladri, questa volta nella notte tra martedì e mercoledì sono state colpite dai furti cinque aziende e una abitazione. Falegnameria, palestra, tappezzeria ed altre ditte: in pratica cinque attività contigue dove i malviventi si sono portati dietro di tutto. È stato rubato un furgone, apparecchi elettronici e computer, un impianto audio ma anche un defibrillatore e un vaso con le offerte destinato a una missione brasiliana. Si parla di almeno cinque persone riprese dalle telecamere di sorveglianza che soltanto il suono di un allarme è riuscito a mettere in fuga facendoli desistere dal commettere altri colpi.

La serie di furti prima di spostarsi in periferia era però iniziata in un abitazione privata con la famiglia in taverna a cena e i ladri a mettere tutto a soqquadro ai piani alti. Ad indagare su tutti i colpi sono i Carabinieri della Stazione di Urbino. Il sindaco Emanuele Feduzi sentito sulla vicenda non trattiene la rabbia: "Sono affranto – spiega –, questa cosa sta diventando odiosa e preoccupante. Fermignano da novembre è nel mirino dei ladri e ai cittadini non è concessa nemmeno la serenità di stare nelle proprie case in sicurezza e chi ha un’attività non può avere la sicurezza di chiudere la notte. Che sia pomeriggio o notte le persone devono preoccuparsi di lasciare la propria casa incustodita e a volte non basta neppure essere in casa. Non è un fenomeno che può andare avanti e che si può tollerare".

Come dopo ogni raid dei ladri ci si chiede cosa si può fare: "Ho sollecitato tutte le istituzioni perché penso che si debba porre rimedio e garantire la sicurezza dei fermignanesi. So che anche sui furti di mercoledì notte sono in corso le indagini ma servono più prevenzione e più uomini fuori sul territorio. Ho contattato anche la Polizia Locale e i Carabinieri che mi hanno assicurato la massima disponibilità e l’intensificazione dei controlli, cosa che ritengo più efficace delle sole telecamere".

Andrea Angelini