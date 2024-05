Fermignano, oggi aperta zona archeologica vicino al cimitero

Cantiere archeologico aperto oggi nella zona del cimitero: dalle ore 15 in poi, presso il cimitero cittadino, in via Sant’Agostino, un team di archeologhe sarà a disposizione della cittadinanza per mostrare e spiegare le recenti scoperte che il sottosuolo ha svelato.

"In occasione dei lavori per la creazione di una nuova ala del cimitero – spiega il sindaco Emanuele Feduzi – durante lo scavo preliminare sono emersi alcuni resti di epoca romana: del vasellame, un sistema fognario di una casa, alcune monete e altro. I lavori sono stati fermati ed è stato modificato il progetto, che a breve farà ripartire il cantiere con un nuovo disegno. Questa visita nell’area archeologica ad ingresso libero e aperto a tutti, è un momento divulgativo per la cittadinanza, pensato in collaborazione con la Soprintendenza per far conoscere un parte della storia fermignanese che finora mancava, quella risalente all’epoca romana".

Oltre a vedere lo scavo a cielo aperto, saranno esposti anche i materiali rinvenuti. Le archeologhe guideranno i presenti e illustreranno il lavoro svolto. Ma le scoperte potrebbero non essere finite: a non molti metri da lì, i sondaggi indicano la possibilità di altri resti, che il Comune si dice pronto a portare alla luce, in un prossimo futuro. Sarà necessario reperire risorse per dare avvio ad uno studio sistematico della zona che potrebbe riservare grandi sorprese.

Gio. Vol.