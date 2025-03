Fermignano premiata con il Premio “Eloge“ giorni fa a Gorizia

Giorni fa a Gorizia il comune di Fermignano ha ricevuto il prestigioso Premio ELoGE (European Label of Governance Excellence), il Marchio Europeo di Eccellenza della Governance. Un riconoscimento conferito da AICCRE (l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) e dal Consiglio d’Europa, al vice sindaco Alessandro Betonica e della consigliera Beatrice Dell’Onte.

Dopo essere stato certificato tra i comuni più sostenibili d’Italia, con il Cresco Award, ecco un altro riconoscimento per Fermignano, unico della regione Marche a ricevere tale onorificenza (oltre a Fano nel 2022), e premiato insieme ad altri 68 Comuni italiani. ELoGE è un programma del Consiglio d’Europa che premia i comuni capaci di raggiungere elevati standard di "buona governance", secondo i 12 principi del buon governo sviluppati dal Consiglio stesso. Tra questi, spiccano la partecipazione democratica, la trasparenza e l’etica pubblica, il riconoscimento dei diritti e l’apertura all’innovazione e al cambiamento.

Questo programma che consiste in una serie di questionari interni ed esterni, rappresenta anche un utile strumento per i comuni, permettendo loro di comprendere i propri punti di forza, individuare le eventuali debolezze e intraprendere azioni per migliorarsi in modo efficiente ed efficace. Il sindaco Emanuele Feduzi, ha espresso grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento: "E’ il risultato dell’impegno costante per la città e dimostra come a Fermignano vengano applicati principi fondamentali come trasparenza, buona governance e democrazia. È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio, frutto di un percorso tutt’altro che semplice. Per questo desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla stesura del dossier presentato alla commissione, in particolare Ilaria Vichi e Giulia Pratelli e tutti coloro che hanno curato la compilazione dei questionari".

Valentina Damiani