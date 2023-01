Fermignano sogna un nuovo palas "Lo faremo vicino alla scuola"

Fermignano sogna un nuovo palazzetto dello sport, più moderno, adeguato per varie discipline e adatto a ospitare eventi. L’amministrazione comunale ha deciso di acquistare terreni di proprietà dell’Università di Urbino, a Calpino e nella zona industriale, con l’idea di progettare lì una struttura che sostituisca quella attuale (foto) di via Luther King che, seppur rinnovata nel tempo, risulta comunque datata, risalendo agli anni ‘70. "Stiamo procedendo all’acquisizione dei terreni dell’Ateneo, circa 13mila mq, da destinare alla creazione di un palazzetto - spiega il sindaco, Emanuele Feduzi -. Anche se è stato ammodernato con nuove caldaie, l’isolamento termico, la messa a norma, il rifacimento degli spogliatori e l’allargamento del parquet, quello vecchio ha comunque circa 50 anni. Ora abbiamo valutato l’acquisto di questi terreni, in accordo con l’Università, e lì vorremmo procedere con la progettazione e costruzione".

L’area in cui si trova la proprietà che passerà di mano, dall’Ateneo al Comune, è quella di via Manzoni, a contatto con la zona artigianale industriale e più decentrata rispetto all’attuale. Un fattore cruciale, secondo l’amministrazione, perché "l’afflusso di traffico non darebbe fastidio alla popolazione, in quanto rimane fuori dal centro del paese. Inoltre, si troverebbe vicino, circa 150 metri, alla nuova scuola elementare in costruzione e permetterebbe di renderlo fruibile anche a loro, qualora ce ne fosse la necessità. E, come la scuola, il palazzetto farebbe parte del percorso di demolizione e ricostruzione delle strutture con una certa età e con un alto dispendio energetico che stiamo intraprendendo. Anche in via Manzoni vogliamo costruire un edificio ecosostenibile e autosufficiente dal punto di vista energetico. Ma è una cosa vincolata ai bandi che saranno promossi: ogni anno ce ne sono alcuni strutturali, che nel 2022 abbiamo dedicato all’allargamento del Pala Bivio, e magari, se già nel 2023 ne uscisse un altro, potremmo già dedicarlo al nuovo palazzetto, che diventerebbe multidisciplinare e con la possibilità di fare pubblico spettacolo, sulla scorta del Pala Carneroli di Urbino, per non dover sempre fare richieste alle varie commissioni. L’acquisto del terreno è stato fatto in prospettiva".

Nicola Petricca