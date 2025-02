Fermignano sotto assedio dei ladri. Il sindaco: "Serve più sorveglianza"

Da tranquilla e operosa cittadina della val Metauro a luogo preferito dai malviventi per i furti in appartamenti e aziende. Il sindaco Emanuele Feduzi si è schierato a difeso della sua comunità con i mezzi (pochi) che la fascia tricolore gli concede.

Sindaco contro le ondate di furti le servirebbero i superpoteri? "Fortunatamente gli ultimi giorni sono stati tranquilli ma non possiamo certo abbassare la guardia. A novembre, dicembre e gennaio ci son stati giorni in cui eravamo nell’occhio della tempesta, serate in cui venivano colpite nove aziende nella stessa via o venivano messi a segno cinque furti in fila".

Vi siete sentiti sotto attacco? "Per noi sono stati mesi di fuoco, in una situazione impegnativa in cui era difficile anche dare risposte alla popolazione come sindaco. Ci siamo trovati inermi con l’unico strumento deterrente delle telecamere targa system, che svolgono un lavoro di prevenzione e che ci hanno permesso di ritrovare una macchina usata dai ladri, e abbiamo aumentato i turni preserali della polizia locale associata, rafforzando quella fascia orario in cui erano soliti avvenire i furti. Di più non potevamo fare come comuni".

Anche rispondere ai cittadini non deve essere stato facile... "Ammetto di aver fatto difficoltà. Ho parlato anche con le aziende che installano antifurto e mi han detto di aver avuto un volume di richieste importante in quel periodo. Si era creato un momento di psicosi collettiva perché sembrava un’ondata che non finiva più e anche nei cittadini non c’era la sensazione di sicurezza. Uscire la sera e lasciare casa vuota per molti era un problema anche perché quando non colpivano Fermignano direttamente i furti erano a Urbania, a Canavaccio o nel Montefeltro".

Le richieste dei sindaci si sono rivolte soprattutto al Prefetto. "Esatto, abbiamo chiesto di aumentare gli uomini in servizio sul territorio ma c’è carenza, si parla di un deficit del 10%. Abbiamo anche inviato una lettera a Prefetto e Ministero per implementare gli organici e avere cambi di pattuglia e presenza sul territorio cercando di far capire che la conformazione della nostra area geografica è molto particolare e che gli spostamenti stradali possono richiedere anche molto tempo. Se c’è un furto a Borgo Pace non possono partire i Carabinieri di Apecchio che ci impiegano un ora solo di strada".

Qual è l’appello? "Alla luce di questa esperienza penso che serva più personale tra le forze dell’ordine per vigilare il territorio. Abbiamo incrementato il sistema di sorveglianza e di telecamere, ce ne sono cinque nuove che entreranno in azione a breve grazie alla sinergia con l’Unione Montana. C’è collaborazione ed impegno delle forze dell’ordine ma sembra che i ladri abbiano una predilezione per il nostro territorio, serve quindi agire in modo deciso".