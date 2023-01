Fermignano, tutti a vedere la nuova scuola

Dopo 16 mesi dalla consegna dei lavori, il Comune di Fermignano apre ai cittadini il cantiere della nuova scuola primaria per permettere di osservare da vicino lo stato dell’opera e capire come cambierà l’area di via Donizetti. Le visite si svolgeranno domani pomeriggio, dalle 15 alle 16.30. L’edificio sorgerà dietro alla scuola dell’infanzia, ha un costo previsto di 5,5 milioni di euro, sarà quasi autosufficiente dal punto di vista energetico, potrà ospitare fino a 500 alunni e sostituirà la vecchia scuola elementare affacciata su piazza Don Minzoni, che andrà abbattuta (mentre resterà in piedi e attiva la secondaria). Ad accompagnare i cittadini interessati saranno gli stessi progettisti della scuola, che spiegheranno anche l’evoluzione del cantiere dal suo interno. Per motivi logistici e di sicurezza, le visite saranno guidate dai tecnici e con la creazione di gruppi composti al massimo da 10 persone.