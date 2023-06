Fermignano, Ultimi tre giorni della "Gnano Cup" con finale in ricordo di Gigi Ferri

Ultimi tre giorni della Gnano Cup "Memorial Gigi Ferri", torneo di calcio a 5 che ha trasformato per due settimane piazza Garibaldi in un piccolo stadio, e animerà Fermignano fino a domenica, sera delle finali (a partire dalle 21). La competizione, promossa dall’Asd Gnano 04 e dal suo presidente Antonio Topi, come capofila, in sinergia con l’Us Fermignanese 1923, riprese nel 2017 su impulso dell’amministrazione, con il coinvolgimento delle società locali, è tra gli eventi sportivi più sentiti in paese. Nel 2023 ha avuto circa 140 giocatori partecipanti, ripartiti in 12 squadre provenienti anche dai comuni vicini, e tanto pubblico ad assistere agli incontri. A sostenere l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fermignano, la Pro loco, la Croce rossa e il Gruppo giovani, al fianco di oltre 40 attività commerciale e imprenditoriali della zona. "È una manifestazione unica, che celebra i valori della cultura sportiva e funge da momento di incontro per tantissime realtà del territorio, le quali si ritrovano unite nel segno della passione per il calcio a 5 – spiega l’assessore allo Sport, Fiorella Paolini –. La finale si disputerà domenica 2 luglio e la squadra vincitrice si aggiudicherà il Trofeo itinerante dedicato al nostro concittadino Luigi Ferri, giocatore fermignanese scomparso tempo fa, il quale, oltre a indossare per anni la maglia della nostra società calcistica, ha anche ricoperto a lungo il ruolo di allenatore ed educatore nella stessa. Quest’anno, durante serata conclusiva, si disputerà anche una partita simbolica in ricordo di Fabio Ridolfi, morto nel giugno 2022, organizzata dal gruppo ultras locale ‘Orgoglio laniero 1923’".

