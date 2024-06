Fermo pesca ’azzoppato’. Si potrà uscire in mare per 3 giorni alla settimana

Il governo Meloni ha attaccato al tubo dell’ossigeno il settore della pesca. Un comparto, una volta molto fiorente, e che ora sta rischiando, per varie ragioni, l’estinzione. Ha attaccato i motopesca al tubo dell’ossigeno perché rispetto agli altri anni dà la possibilità ai pescatori di poter uscire in mare, per tre giorni la settimana, anche durante il fermo pesca che quest’anno scatta per il dipartimento di Pesaro, che coinvolge anche Fano e Gabicce, dalla fine di luglio fino al 19 di settembre. Nella nostra provincia i motopesca d’altura sono poco più di una dozzina: 4 a Pesaro, 7 a Fano ed un paio sono all’ancora nel porto di Gabicce-Cattolica. Il governo ha dato la possibilità anche di scegliere le giornate di pesca andando così a recuperare i giorni in cui il mare è in burrasca. "Abbiano portato all’attenzione del Governo le problematiche del settore per cercare di avere nel clou della stagione estiva anche il pesce dell’Adriatico a tavola. Comunque una produzione che copre il 20 per cento del fabbisogno generale perché la maggior parte di quello che si mangia nei ristoranti è congelato", dice Tonino Giardini, fanese, responsabile del settore pesca della Coldiretti che da anni lotta per cercare di salvare questo settore dall’estinzione.

Un quadro, quello che propone Giardini, che è a tinte fosche anche perché ci sono motopesca d’altura che sono fermi ormai da mesi sia per il problema del caro carburante "ed anche perché non si trova più personale che si vuole imbarcare".

L’annuncio di questa svolta è stato dato ieri dal Governo (si tratta di un decreto ministeriale firmato dal ministro Lollobrigida), e la notizia è stata presa con favore dal mondo della marineria locale che è ormai tutta concentrata soprattutto nel settore della pesca delle vongole che sono alla base di piatti ‘ poveri’ ma molto richiesti da turisti e locali in quasi tutti i ristoranti della riviera. Stresso discorso vale anche per le cozze perché sono diversi gli allevamenti che sono davanti alle nostre coste.

Comunque resteranno in vigore anche nel periodo di fermo pesca alcune restrizioni e contingentamenti perché rimane libera la pesca per le mazzancolle mentre è stato posto un limite invece per i gamberi. Comunque l’avere in mare anche se per soli tre giorni i motopesca locali, dovrebbe andare a calmierare il prezzo del pesce che nel mese di agosto raggiunge livelli da gioielleria.