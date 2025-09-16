Fernanda Sacchi:: "Serve un consigliere per la nostra Vallata"

Il volto a sostegno di Acquaroli nell’Alta Valle del Metauro è quello di Fernanda Sacchi, candidata al Consiglio Regionale nelle liste di Forza Italia. Ex sindaco di Mercatello ed ex presidente dell’Unione Montana Alto Metauro, ora siede tra i banchi della Provincia come consigliere di minoranza: "È giunto il momento che l’Alta Valle del Metauro, da Urbania a Borgo Pace, elegga un rappresentante in Consiglio Regionale, sarebbe la prima volta e sarebbe molto importante per tutti noi. Io sono pronta a rappresentare i territori interni della nostra provincia, avendo maturato una esperienza importante come sindaco e presidente dell’Unione. Mi batterò con forza per le nostre aziende, per i servizi, le scuole, i servizi sanitari che sono da potenziare in tutta la vallata: sono questi i temi più sentiti e necessari per il territorio. Tutto questo è necessario per dare un futuro ai nostri ragazzi per farli rimanere nell’Alto Metauro".

Un aiuto in questo può venire dalla Zona Economica Speciale: "Il nuovo provvedimento di estendere la ZES alle Marche potrebbe essere una opportunità unica. Lavorerò perché nella fase di discussione parlamentare siano estesi il più possibile i vantaggi della ZES anche nelle nostre realtà che spesso sono in competizione svantaggiata con i centri urbani. Un entroterra che potrà svilupparsi economicamente grazie al connubio di agevolazioni quali il credito di imposta e i grandi interventi che l’attuale governo regionale e nazionale sta facendo e progettando per le aree appenniniche, basti solo pensare al riavvio dei lavori sulla Fano Grosseto e le pedemontane che collegheranno le valli".

Andrea Angelini